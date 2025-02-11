«Слава Украине». Шевченко объяснил, как изменится форма сборной Украины

Глава украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, каким будет дизайн новой формы национальной сборной Украины от Adidas, которая должна выйти в будущем.

«Государство «Слава Украине» мы оставили. Мы сменили технического спонсора. Есть технические моменты, чтобы сделать форму. Мы в процессе согласования будущего дизайна формы», – сказал Шевченко.

Национальная сборная Украины уже начала играть в форме от Adidas, но пока это стандартный шаблон, а не эксклюзивный дизайн.

Ранее генеральный директор компании Игорь Маринич рассказал, какой будет новая форма сборной Украины.