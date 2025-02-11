«Слава Украине». Шевченко объяснил, как изменится форма сборной Украины
Андрей Шевченко раскрыл некоторые детали
Глава украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, каким будет дизайн новой формы национальной сборной Украины от Adidas, которая должна выйти в будущем.
«Государство «Слава Украине» мы оставили. Мы сменили технического спонсора. Есть технические моменты, чтобы сделать форму. Мы в процессе согласования будущего дизайна формы», – сказал Шевченко.
Национальная сборная Украины уже начала играть в форме от Adidas, но пока это стандартный шаблон, а не эксклюзивный дизайн.
Ранее генеральный директор компании Игорь Маринич рассказал, какой будет новая форма сборной Украины.
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