Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Слава Украине». Шевченко объяснил, как изменится форма сборной Украины
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 17:37 |
927
0

«Слава Украине». Шевченко объяснил, как изменится форма сборной Украины

Андрей Шевченко раскрыл некоторые детали

11 февраля 2025, 17:37 |
927
0
«Слава Украине». Шевченко объяснил, как изменится форма сборной Украины
УАФ. Андрей Шевченко

Глава украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, каким будет дизайн новой формы национальной сборной Украины от Adidas, которая должна выйти в будущем.

«Государство «Слава Украине» мы оставили. Мы сменили технического спонсора. Есть технические моменты, чтобы сделать форму. Мы в процессе согласования будущего дизайна формы», – сказал Шевченко.

Национальная сборная Украины уже начала играть в форме от Adidas, но пока это стандартный шаблон, а не эксклюзивный дизайн.

Ранее генеральный директор компании Игорь Маринич рассказал, какой будет новая форма сборной Украины.

По теме:
Шевченко признался, продолжает ли общаться с пророссийским Каладзе
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
«Его ни для кого не существует». Шевченко – о Тимощуке
форма сборной Украины сборная Украины по футболу Андрей Шевченко
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дмитрулин назвал лучшего легионера в истории Динамо. Его уже нет в живых
Футбол | 11 февраля 2025, 16:57 2
Дмитрулин назвал лучшего легионера в истории Динамо. Его уже нет в живых
Дмитрулин назвал лучшего легионера в истории Динамо. Его уже нет в живых

Юрий Дмитрулин высоко оценил талант Валентина Белькевича

Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Футбол | 11 февраля 2025, 08:24 1
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси

Легендарный хавбек выбрал бразильца Роналдо

Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Футбол | 11.02.2025, 02:33
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Футбол | 10.02.2025, 21:47
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Пушич – основной претендент на пост коуча Фейеноорда. Но и конкуренты – топ
Футбол | 11.02.2025, 13:01
Пушич – основной претендент на пост коуча Фейеноорда. Но и конкуренты – топ
Пушич – основной претендент на пост коуча Фейеноорда. Но и конкуренты – топ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
10.02.2025, 17:33
Бокс
Тяжелейшее решение для Флика. В Барселоне назревает изменение в составе
Тяжелейшее решение для Флика. В Барселоне назревает изменение в составе
10.02.2025, 12:06 1
Футбол
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
09.02.2025, 20:53
Футбол
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Кличко признался, почему проиграл бой с Джошуа
Кличко признался, почему проиграл бой с Джошуа
10.02.2025, 02:14
Бокс
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
10.02.2025, 03:47 2
Футбол
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем