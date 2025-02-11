Дмитрулин назвал лучшего легионера в истории Динамо. Его уже нет в живых
Юрий Дмитрулин высоко оценил талант Валентина Белькевича
Бывший футболист киевского «Динамо» Юрий Дмитрулин назвал лучшего легионера в истории киевского клуба. Юрий высоко оценил способности Валентина Белькевича.
«Кто, по моему мнению, был самым крутым легионером из тех, с кем я вместе играл? Валентин Белькевич. Белькевич, Хацкевич и Шацких – это самые крутые легионеры, с которыми я вместе играл в Динамо», – сказал Юрий.
Валентин Белькевич ушел из жизни 1 августа 2014 года в возрасте 42 лет. Официальной причиной смерти стала тромбоэмболия – закупорка кровеносного сосуда тромбом.
Ранее Юрий Дмитрулин оценил дебютный сезон Артема Довбика в римской «Роме».
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