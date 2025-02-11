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  4. Дмитрулин назвал лучшего легионера в истории Динамо. Его уже нет в живых
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 16:57 |
932
1

Дмитрулин назвал лучшего легионера в истории Динамо. Его уже нет в живых

Юрий Дмитрулин высоко оценил талант Валентина Белькевича

11 февраля 2025, 16:57 |
932
1
Дмитрулин назвал лучшего легионера в истории Динамо. Его уже нет в живых
ФК Динамо Киев. Валентин Белькевич

Бывший футболист киевского «Динамо» Юрий Дмитрулин назвал лучшего легионера в истории киевского клуба. Юрий высоко оценил способности Валентина Белькевича.

«Кто, по моему мнению, был самым крутым легионером из тех, с кем я вместе играл? Валентин Белькевич. Белькевич, Хацкевич и Шацких – это самые крутые легионеры, с которыми я вместе играл в Динамо», – сказал Юрий.

Валентин Белькевич ушел из жизни 1 августа 2014 года в возрасте 42 лет. Официальной причиной смерти стала тромбоэмболия – закупорка кровеносного сосуда тромбом.

Ранее Юрий Дмитрулин оценил дебютный сезон Артема Довбика в римской «Роме».

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Валентин Белькевич Юрий Дмитрулин Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Tom Thomas's
Підписуюсь під кожним його словом. Белькевич
 легенда, той пас на Шевченка в 1/4 проти матчу Реал Мадрид просто вишенька на торті. Він вмів зробити із нічого шедевр, міг впливати на гру. Легенда Київського Динамо
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