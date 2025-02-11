Внимание Мудрику. Хорватский игрок получил бан на 4 года за допинг

Защитник Гамбурга Марио Вушкович проиграл финальную апелляцию в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) и остался с дисквалификацией на четыре года за прием запрещенных веществ (еритропоетин).

Интересно, что 23-летний хорват получил дисквалификацию на два года еще в 2022 году и обратился в CAS, однако туда же обратилась антидопинговая агенция WADA, которая потребовала стандартную дисквалификацию на четыре года.

И Спортивный арбитражный суд решил в пользу WADA, наложив четырехлетний бан.

Игрок молодежной сборной Хорватии, которого связывали с переходом в АПЛ, сможет вернуться к тренировкам осенью 2026 года. У Вушковича остается возможность обратиться в Европейский суд по правам человека.

Свой вердикт Футбольной ассоциации Англии ожидает украинец Михаил Мудрик, который может получить дисквалификацию после того, как опубликуют результаты допинг-пробы B.