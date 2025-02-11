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Германия
11 февраля 2025, 16:35 | Обновлено 11 февраля 2025, 16:51
1193
4

Внимание Мудрику. Хорватский игрок получил бан на 4 года за допинг

Марио Вушкович проиграл апелляцию

11 февраля 2025, 16:35 | Обновлено 11 февраля 2025, 16:51
1193
4
Внимание Мудрику. Хорватский игрок получил бан на 4 года за допинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Вушкович

Защитник Гамбурга Марио Вушкович проиграл финальную апелляцию в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) и остался с дисквалификацией на четыре года за прием запрещенных веществ (еритропоетин).

Интересно, что 23-летний хорват получил дисквалификацию на два года еще в 2022 году и обратился в CAS, однако туда же обратилась антидопинговая агенция WADA, которая потребовала стандартную дисквалификацию на четыре года.

И Спортивный арбитражный суд решил в пользу WADA, наложив четырехлетний бан.

Игрок молодежной сборной Хорватии, которого связывали с переходом в АПЛ, сможет вернуться к тренировкам осенью 2026 года. У Вушковича остается возможность обратиться в Европейский суд по правам человека.

Свой вердикт Футбольной ассоциации Англии ожидает украинец Михаил Мудрик, который может получить дисквалификацию после того, как опубликуют результаты допинг-пробы B.

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допинг Гамбург Михаил Мудрик
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Он бы уже отсидел свой срок, если бы не поперся в CAS. Антидопинговая мафия в действии.
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+1
Ярослав Кузьмик
ну то фігня приїде назад в Україну і буде грати тут ніякі закони не діють 
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+1
Vitalii_Mykolaiv
Ну ЕПО це зовсім інша річ. ЕПО неможливо вжити випадково. 
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+1
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