5 случаев, когда смена клуба академиками МЮ приводила к угасанию их карьеры

На самом финише работы зимнего трансферного окна в английской Премьер-лиге произошел весьма резонансный трансфер – 27-летний форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд, который до этого всю свою профессиональную карьеру связывал исключительно с выступлениями за "красных дьяволов" (426 матчей, 138 забитых мячей, 63 результативные передачи), на правах аренды перебрался в Астон Виллу, которая также прописала для себя возможность полноценного выкупа контракта футболиста за 40 миллионов евро.

Некоторые эксперты и ранее неоднократно призывали Рэшфорда задуматься о смене клуба, но после прихода на тренерский мостик МЮ Рубена Аморима форвард окончательно осознал: для того, чтобы не разрушить карьеру, ему необходимо перебраться в другой коллектив. И с Астон Виллой Рэшфорд, очевидно, связывает большие надежды. В конце концов, ранее многим воспитанникам академии Манчестер Юнайтед приходилось менять клуб, чтобы заиграть на качественно новом уровне – примеры Скотта Мактоминея или Эйнджела Гомеса все еще свежи в памяти.

Впрочем, далеко не всегда уход академиков МЮ из этого клуба в другой приносил им успех. Сегодня давайте вспомним обратные примеры, когда речь шла об де-факто угасании карьеры…

Джесси Лингард

Getty Images. Джесси Лингард

Джесси Лингард, как и Маркус Рэшфорд, является одним из тех, на кого в свое время в структуре МЮ возлагали очень существенные надежды. Поначалу "красные дьяволы" традиционно наигрывали талантливого воспитанника в аренде в других командах – Лестере, Бирмингеме, Брайтоне, Дерби, и лишь с сезона-2015/16 Джесси получил возможность регулярно появляться на поле в матчах АПЛ в футболке Манчестер Юнайтед.

Всего за МЮ Лингард провел 232 матча, отметившись 35 голами и 20 ассистами. Однако лучший период в карьере Джесси был связан с арендой в Вест Хэм, которая случилась во второй половине сезона-2020/21. Тогда в 16 матчах АПЛ атакующий хавбек отличился аж 13 результативными действиями (9 голов и 4 ассиста), но выкупить его контракт "молотобойцы" так и не смогли, а дальнейшее возвращение в Манчестер Юнайтед счастья Лингарду вновь не принесло.

Летом 2022-го Лингард покинул МЮ свободным агентом, но не вернулся в Вест Хэм, а отбыл в Ноттингем Форест, который, по слухам, предложил ему значительно лучшую зарплату. Возможно, это и сыграло с Джесси злую шутку. Уже через год Лингард оказался не только без клуба, но и без каких-то интересных предложений, де-факто разрушив свою карьеру. Более шести месяцев Лингард пребывал в статусе свободного агента, пока наконец в феврале 2024-го принял приглашение от южнокорейского Сеула, где выступает и по сей день. Впрочем, вряд ли для 32-летнего игрока, на счету которого множество матчей на уровне АПЛ, выступления в Южной Корее являются воплощением мечты…

Аднан Янузай

Getty Images. Аднан Янузай

Еще каких-то 10-12 лет назад Аднану Янузаю прочили невероятное будущее. Кто-то видел его футболистом такого же калибра как и Криштиану Роналду или Лионель Месси, из-за чего реальная карьера, которую удалось выстроить бельгийцу, выглядит крайне посредственной, хотя Аднан весьма неплохо показывал себя в Испании.

В сезоне-2013/14 Янузай сыграл 27 поединков за Манчестер Юнайтед в АПЛ. И пускай хавбек преимущественно считался игроком основной обоймы, а не ключевым исполнителем, он отличился 4 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Однако развить успех у Янузая не удалось: уже в следующем сезоне он в 18 матчах на уровне АПЛ не отметился ни единым результативным действием. Последовали аренды в дортмундскую Боруссию и Сандерленд, а летом 2017-го МЮ предпочел продать Аднана в Реал Сосьедад за 8,5 миллионов евро.

В Сан-Себастьяне Янузай провел пять лет, играл стабильно и много, но покинув Реал Сосьедад, так и не сумел вернуться на высочайший уровень. Он оказался в Севилье, но оправдать надежды руководства этого клуба не сумел, из-за чего скитался по арендам в Истанбул Башакшехир и Лас-Пальмасе, где в свои 30 лет и выступает прямо сейчас, не имея никаких реальных оснований чем-либо похвастаться в профессиональном плане.

Кэмерон Бортуик-Джексон

Getty Images. Кэмерон Бортуик-Джексон

Нидерландский специалист Луи ван Гал, возглавлявший Манчестер Юнайтед в 2014-2016 годах, являлся большим поклонником таланта левого фулбека и академика "красных дьяволов" Кэмерона Бортуик-Джексона. Тренер даже предоставил молодому футболисту возможность дебютировать в английской Премьер-лиге в возрасте 18 лет 9 месяцев и 5 дней в рядах родного клуба.

Всего за МЮ Бортуик-Джексон сыграл 14 официальных матчей, причем все – под руководством ван Гала. После ухода нидерландца карьера Кэмерона на Олд Траффорд оказалась под вопросом. Защитника начали отправлять по арендам, причем практически с каждым разом во все менее и менее сильные команды – Вулверхэмптон, Лидс, Сканторп, Транмер, Олдем… В конце концов, в августе 2020-го у Бортуика-Джексона истек срок контракта с Манчестер Юнайтед, и он оформил с "латикс" полноценное трудовое соглашение, но уже через год свободным агентом отбыл в Бертон.

Летом 2023-го Бортуик-Джексон неожиданно для многих перебрался в польский Шленск из Вроцлава. Там отыграл лишь 24 минуты в двух матчах элитарного дивизиона, и спустя полгода был отправлен в аренду в шотландский Росс Каунти, где также не преуспел. Летом 2024-го Кэмерон получил статус свободного агента, и что показательно, с тех пор никак не может найти себе новый клуб, а ведь ему только 28 – по сути, самый расцвет футбольной карьеры.

Брэндон Уильямс

Getty Images. Брэндон Уильямс

Брэндон Уильямс – это еще один воспитанник академии Манчестер Юнайтед, действующий на левом фланге обороны, которому в свое время выдавали невероятные авансы. Что правда, если Кэмерон Бортуик-Джексон являлся протеже Луи ван Гала, то Брэндон Уильямс в основе МЮ – это чистая креатура Уле-Гуннара Сульшера, который доверял этому футболисту и позволил тому сыграть 50 официальных матчей за "красных дьяволов" во всех турнирах. У Эрика тен Хага Брэндон провел только один поединок, после чего его карьера на Олд Траффорд была завершена…

Летом 2023 года МЮ отправил Уильямса в аренду в Ипсвич, но даже на уровне Чемпионшипа фулбек не впечатлил. Он сыграл 15 матчей, в которых отличился 2 забитыми мячами, а летом 2024-го вернулся на Олд Траффорд, чтобы спустя несколько недель получить статус свободного агента.

Вопреки ожиданиям, претендентов на Уильямса не нашлось, причем до сих пор. Более шести месяцев 24-летний футболист пребывает без клуба, из-за чего вполне справедливыми являются предположения о том, что до серьезных свершений в карьере Брэндона дело уже никогда не дойдет…

Скотт Вуттон

Getty Images. Скотт Вуттон

Если вы никогда не слышали или успели забыть о Скотте Вуттоне, то ничего удивительно в этом нет, ведь речь о футболисте, который играл за Манчестер Юнайтед еще когда эту команду возглавлял легендарный Алекс Фергюсон. Шотландский тренер, в частности, дал центральному защитнику возможность сыграть 4 официальных матча за "красных дьяволов": по два – в Лиге чемпионов и Кубке английской лиги.

Однако после ухода Фергюсона покинуть Манчестер Юнайтед пришлось и Вуттону. Летом 2013-го клуб предпочел продать Скотта в Лидс всего за 1,1 миллион евро. Ожидалось, что это решение может помочь Вуттону перезагрузить карьеру и постепенно выбраться на топовый и стабильный уровень выступлений, но дела центрбека не заладились и на Элланд Роуд. Что правда, сперва Вуттон сыграл три довольно неплохих сезона на уровне Чемпионшипа, а затем получил травму крестообразных связок колена. В конце концов, Скотт перешел в МК Донс, и в дальнейшем в Англии играл уже исключительно на уровне Лиги 1 или Лиги 2.

В январе 2022-го Вуттон, разочаровавшись в своем стремлении вернуться хоты бы на уровень Чемпионшипа, не говоря уже про АПЛ, принял решение переехать в Новую Зеландию. В этой стране центрбек, которому ныне уже 33, и выступает по настоящий момент – в рядах Веллингтон Феникс, участника австралийской А-лиги. Интересно, что хоть здесь Вуттон является безусловно ключевой фигурой для своей команды, хотя это вряд ли тот уровень, о котором центрбек мечтал, когда имел привилегию тренироваться под крылом Алекса Фергюсона.

Текст: meta.ua