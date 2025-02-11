Металлист 1925 – Рух-2 – 1:2. Матч с двумя удалениями. Видео голов и обзор

«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Винниках. Команда Патрика ван Леувена провела контрольный матч со второй командой львовского «Руха». Соперники сыграли два тайма по 30 минут.

Матч прошел достаточно драматично. В игре были и удаления, и незабитый пенальти. В итоге победу одержал «Рух-2».

Товарищеский матч. 9 февраля 2025 года. Винники

Металлист 1925 (Харьков) – Рух-2 (Львов) – 1:2

Голы: Стень 19 – Сергей Панченко, 24, Бойко 56

Незабитый пенальти: Матвей Панченко, 55

Металлист 1925: Мозиль (Соловей 45), Капинус, Кондратюк, Снурницын, Кравец (к), Мафвента (Матвей Панченко 31), Гаджиев, Король, Литвиненко, Педро Артур, Стень.

Рух-2: Бакус, Турко, Хмелевский, Поповский, Яхонтов, Бойко (к), Рогачев, Квас, Цюрпалевич, Боцьков, Сергей Панченко.

Предупреждения: Снурницын 55 – Рогачев 37

Удаления: Литвиненко 47 – Сергей Панченко, 47.

Видео голов и обзор матча