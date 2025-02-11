Металлист 1925 – Рух-2 – 1:2. Матч с двумя удалениями. Видео голов и обзор
Команды играли на базе «Руха» в Винниках
«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Винниках. Команда Патрика ван Леувена провела контрольный матч со второй командой львовского «Руха». Соперники сыграли два тайма по 30 минут.
Матч прошел достаточно драматично. В игре были и удаления, и незабитый пенальти. В итоге победу одержал «Рух-2».
Товарищеский матч. 9 февраля 2025 года. Винники
Металлист 1925 (Харьков) – Рух-2 (Львов) – 1:2
Голы: Стень 19 – Сергей Панченко, 24, Бойко 56
Незабитый пенальти: Матвей Панченко, 55
Металлист 1925: Мозиль (Соловей 45), Капинус, Кондратюк, Снурницын, Кравец (к), Мафвента (Матвей Панченко 31), Гаджиев, Король, Литвиненко, Педро Артур, Стень.
Рух-2: Бакус, Турко, Хмелевский, Поповский, Яхонтов, Бойко (к), Рогачев, Квас, Цюрпалевич, Боцьков, Сергей Панченко.
Предупреждения: Снурницын 55 – Рогачев 37
Удаления: Литвиненко 47 – Сергей Панченко, 47.
Видео голов и обзор матча
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