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  4. «Его ни для кого не существует». Шевченко – о Тимощуке
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 14:20 | Обновлено 11 февраля 2025, 14:22
984
3

«Его ни для кого не существует». Шевченко – о Тимощуке

Глава УАФ откровенно рассказал о своей позиции

11 февраля 2025, 14:20 | Обновлено 11 февраля 2025, 14:22
984
3
«Его ни для кого не существует». Шевченко – о Тимощуке
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал вопрос относительно Анатолия Тимощука, который по решению Спортивного арбитражного суда вернул себе все титулы, которые были отобраны санкциями УАФ.

«Тимощука не существует. Ни для меня, ни для украинского футбола. Это позиция всех украинцев. Да, он выиграл апелляцию, но это решение принимали не мы.

Повторюсь, его ни для кого в Украине не существует», – заявил Андрей Шевченко.

Анатолий Тимощук остался работать в российском «зените». В 2022 году он назвал войну россии против Украины «сво» и заявил, что украинцы и русские – один народ, и он не видит между ними разницы.

В марте 2022 года УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии, аннулировала его титулы и запретила заниматься футбольной деятельностью в Украине. Тимощук подал апелляцию в CAS, утверждая, что это наказание было необоснованным

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Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Анатолий Тимощук
Александр Сильченко Источник: UA-Football
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Lulinnha
Шева:"Тимощук ? Нет, мне больше нравится Портников."
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
КАК ОН СМЕЕТ НАША КРОТО БОТО БАНДА ПОМНЕТ И ЧТИТ ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ТОЛЕКА НАША ЛЕГЕНДА АЛЕ АЛЕ АЛЕ БЕРТУТ БЕРКУТ
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