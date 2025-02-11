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  4. Шевченко ответил на вопрос о выезде украинских футболистов за границу
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 13:56 |
441
0

Шевченко ответил на вопрос о выезде украинских футболистов за границу

Президент УАФ не занимается согласованием трансферов

11 февраля 2025, 13:56 |
441
0
Шевченко ответил на вопрос о выезде украинских футболистов за границу
УАФ. Андрей Шевченко

Во вторник, 11 февраля 2025 года, в 12:00 по киевскому времени в Доме футбола началась встреча президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко с журналистами.

В частности на этом мероприятии уделили внимание вопросу выезда украинских футболистов за границу для оформления трансферов. Эту тему прокомментировал лично президент УАФ Андрей Шевченко:

«Это не к нам вопрос. С нами это не согласовывается. Мы не занимаемся оформлением этих переходов».

Ранее Андрей Шевченко прокомментировал допинг-скандал Михаила Мудрика.

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Андрей Шевченко трансферы трансферы УПЛ российско-украинская война Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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