Шевченко ответил на вопрос о выезде украинских футболистов за границу
Президент УАФ не занимается согласованием трансферов
Во вторник, 11 февраля 2025 года, в 12:00 по киевскому времени в Доме футбола началась встреча президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко с журналистами.
В частности на этом мероприятии уделили внимание вопросу выезда украинских футболистов за границу для оформления трансферов. Эту тему прокомментировал лично президент УАФ Андрей Шевченко:
«Это не к нам вопрос. С нами это не согласовывается. Мы не занимаемся оформлением этих переходов».
Ранее Андрей Шевченко прокомментировал допинг-скандал Михаила Мудрика.
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