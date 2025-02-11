Шевченко ответил на вопрос о выезде украинских футболистов за границу

Во вторник, 11 февраля 2025 года, в 12:00 по киевскому времени в Доме футбола началась встреча президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко с журналистами.

В частности на этом мероприятии уделили внимание вопросу выезда украинских футболистов за границу для оформления трансферов. Эту тему прокомментировал лично президент УАФ Андрей Шевченко:

«Это не к нам вопрос. С нами это не согласовывается. Мы не занимаемся оформлением этих переходов».

Ранее Андрей Шевченко прокомментировал допинг-скандал Михаила Мудрика.