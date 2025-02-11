Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗАДЕРАКА: «Игра с Левадией предоставила тренерскому штабу много информации»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 13:56 | Обновлено 11 февраля 2025, 13:57
27
0

ЗАДЕРАКА: «Игра с Левадией предоставила тренерскому штабу много информации»

Полузащитник «Кривбасса» рассказал о победе над эстонским клубом

11 февраля 2025, 13:56 | Обновлено 11 февраля 2025, 13:57
27
0
ЗАДЕРАКА: «Игра с Левадией предоставила тренерскому штабу много информации»
ФК Кривбасс. Максим Задерака

«Кривбасс» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. 9 февраля команда Юрия Вернидуба встречалась с эстонской «Левадией». «Кривбасс» одержал уверенную победу со счетом 4:1. Впечатлениями о матче поделился полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака.

– Макс, все ли удалось в этом спарринге?

– Матч оказался насыщенным событиями. Думаю, эта игра предоставила нашему тренерскому штабу много информации для анализа, поэтому они разберут ее. Будем двигаться дальше.

– Не смотря на счет, соперник создал нам достаточно проблем?

– Это квалифицированный, очень хороший оппонент. Мы готовились к игре, разбирали слабые и сильные стороны «Левадии». Могу сказать, что мы это сделали хорошо.

– Игра против «Раннерс» уже пройденный этап?

– Да, сто процентов. Не хочется оправдываться. Но это сборы и бывают такие матчи, через которые нужно пройти. Надеюсь, что у нас в чемпионате будет все в порядке. Предыдущий спарринг сделал нас только сильнее.

– Какое настроение в конце сборов?

– Выиграли, настроение отличное. Готовимся к заключительной игре и будем уже отправляться домой. Мы очень сильно скучаем по дому.

По теме:
Верес проводит спарринг с клубом Чиксереда. Стартовые составы
Оболонь проводит спарринг с клубом Милсами. Стартовые составы
Евгений БАНАДА: «Хотим весной радовать результатами»
Максим Задерака Левадия контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Футбол | 10 февраля 2025, 21:14 7
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко

Состоялся матч чемпионата Турции

Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
Бокс | 10 февраля 2025, 16:49 1
Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе

Фьюри убрали из рейтинга

Украинец покинул Шахтер из-за войны. Ему помог Малиновский
Футбол | 11.02.2025, 10:58
Украинец покинул Шахтер из-за войны. Ему помог Малиновский
Украинец покинул Шахтер из-за войны. Ему помог Малиновский
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Футбол | 10.02.2025, 21:28
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
ВИДЕО. В раздевалку! Динамо U-19 забило третий гол в ворота Аталанты
Футбол | 11.02.2025, 12:54
ВИДЕО. В раздевалку! Динамо U-19 забило третий гол в ворота Аталанты
ВИДЕО. В раздевалку! Динамо U-19 забило третий гол в ворота Аталанты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
10.02.2025, 11:40 1
Футбол
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
10.02.2025, 09:29
Футбол
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
10.02.2025, 19:05 20
Теннис
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
09.02.2025, 08:49
Бокс
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
09.02.2025, 16:47 7
Футбол
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
09.02.2025, 17:01
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем