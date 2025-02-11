ЗАДЕРАКА: «Игра с Левадией предоставила тренерскому штабу много информации»

«Кривбасс» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. 9 февраля команда Юрия Вернидуба встречалась с эстонской «Левадией». «Кривбасс» одержал уверенную победу со счетом 4:1. Впечатлениями о матче поделился полузащитник «Кривбасса» Максим Задерака.

– Макс, все ли удалось в этом спарринге?

– Матч оказался насыщенным событиями. Думаю, эта игра предоставила нашему тренерскому штабу много информации для анализа, поэтому они разберут ее. Будем двигаться дальше.

– Не смотря на счет, соперник создал нам достаточно проблем?

– Это квалифицированный, очень хороший оппонент. Мы готовились к игре, разбирали слабые и сильные стороны «Левадии». Могу сказать, что мы это сделали хорошо.

– Игра против «Раннерс» уже пройденный этап?

– Да, сто процентов. Не хочется оправдываться. Но это сборы и бывают такие матчи, через которые нужно пройти. Надеюсь, что у нас в чемпионате будет все в порядке. Предыдущий спарринг сделал нас только сильнее.

– Какое настроение в конце сборов?

– Выиграли, настроение отличное. Готовимся к заключительной игре и будем уже отправляться домой. Мы очень сильно скучаем по дому.