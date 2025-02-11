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11 февраля 2025, 12:54 | Обновлено 11 февраля 2025, 12:59
822
0

ВИДЕО. В раздевалку! Динамо U-19 забило третий гол в ворота Аталанты

Забитым мячом на 45-й минуте отличился Дмитрий Кремчанин

11 февраля 2025, 12:54 | Обновлено 11 февраля 2025, 12:59
822
0
ВИДЕО. В раздевалку! Динамо U-19 забило третий гол в ворота Аталанты
ФК Динамо Киев. Дмитрий Кремчанин

11 февраля в 12:00 по киевскому времени начался матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Киевское Динамо U-19 принимает итальянскую Аталанту U-19 в турецком городе Манавгат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды ушли на перерыв при счете 3:1 в пользу киевлян. Удвоил преимущество столичного клуба на 45-й минуте хавбек Дмитрий Кремчанин.

ВИДЕО. В раздевалку! Динамо U-19 забило третий гол в ворота Аталанты

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Динамо Киев Аталанта Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА видео голов и обзор Аталанта U-19 Динамо - Аталанта Дмитрий Кремчанин
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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