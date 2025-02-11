11 февраля в 12:00 по киевскому времени начался матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Киевское Динамо U-19 принимает итальянскую Аталанту U-19 в турецком городе Манавгат.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды ушли на перерыв при счете 3:1 в пользу киевлян. Удвоил преимущество столичного клуба на 45-й минуте хавбек Дмитрий Кремчанин.

ВИДЕО. В раздевалку! Динамо U-19 забило третий гол в ворота Аталанты