Молодежные турниры11 февраля 2025, 12:54 | Обновлено 11 февраля 2025, 12:59
822
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ВИДЕО. В раздевалку! Динамо U-19 забило третий гол в ворота Аталанты
Забитым мячом на 45-й минуте отличился Дмитрий Кремчанин
11 февраля 2025, 12:54 | Обновлено 11 февраля 2025, 12:59
822
0
11 февраля в 12:00 по киевскому времени начался матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
Киевское Динамо U-19 принимает итальянскую Аталанту U-19 в турецком городе Манавгат.
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Команды ушли на перерыв при счете 3:1 в пользу киевлян. Удвоил преимущество столичного клуба на 45-й минуте хавбек Дмитрий Кремчанин.
ВИДЕО. В раздевалку! Динамо U-19 забило третий гол в ворота Аталанты
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