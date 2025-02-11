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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 12:40 |
116
0

Левый Берег – Кызылкум – 1:1. Спаслись в конце матча. Видео голов

Команда Виталия Первака сыграла с узбекистанским клубом

11 февраля 2025, 12:40 |
116
0
Левый Берег – Кызылкум – 1:1. Спаслись в конце матча. Видео голов
ФК Левый Берег

«Левый Берег» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. Свой третий контрольный матч подопечные Виталия Первака провели с клубом «Кызылкум» из Узбекистана.

«Левый Берег» пропустил на 16-й минуте. Гол за «Кызылкум» забил украинец Роман Папарига. Команде Виталия Первака удалось избежать поражения. Счет на 82-й минуте сравнял игрок, находящийся в киевском клубе на просмотре – бразилец Диего Энрике Соуза да Силва.

Товарищеский матч. 10 февраля. Турция

«Кызылкум» – «Левый Берег» – 1:1

Голы: Папарига (16) - Диего (82)

Состав «Левого Берега» (1-й тайм): Караващенко, Соколов, Семенов, Сидней, ИНП (игрок на просмотре), М.Когут, Приходько, Синица, Галас, Ризнык, Кобзарь.

Состав «Левого Берега» (2-й тайм): Мехаив, Астахов, Шаповал, Банада, И.Когут, Дедух, ИНП, Шастал, Войцеховский, Гереш (Самар, 65), Сухоручко.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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