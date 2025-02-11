Евгений БАНАДА: «Хотим весной радовать результатами»

Ко второй части сезона «Левый Берег» готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. У команды широкая программа контрольных матчей. В третьем спарринге «Левый Берег» сыграл с узбекистанским клубом «Кызылкум» (1:1). Впечатлениями от матча поделился полузащитник «Левого Берега» Евгений Банада.

– Евгений, позади матч с «Кызылкумом». Достаточно по-боевому настроенный и мотивированный соперник играл против «Левого Берега». Какие ваши впечатления?

– Имели возможность сыграть качественный спарринг против серьезного соперника. Казалось, что соперник к этому матчу был готов больше, чем мы. Было нелегко, ведь в течение сбора были тренировки по два-три раза в день. На мой взгляд, ничья – закономерный результат этого противостояния.

– Этот матч стал третьим на турецких сборах, все футболисты играли по одному тайму. Пока что физические кондиции еще набираете и не готовы играть по 90 минут?

– Мы приближаемся к тому, чтобы уже играть по 90 минут, но пока не готовы. Следующие матчи будем уже играть по 60 минут, а затем – и по 90. Тренерский штаб постепенно подводит нас к этому.

– Менее двух недель до возобновления соревнований в УПЛ. Как чувствуете себя морально и физически?

– Все в команде находятся в хорошем состоянии. Хочу отметить условия проведения сборов. Мы имеем здесь все необходимое, чтобы качественно подготовиться к официальным матчам. Осталось еще доработать, чтобы весной радовать результатами. Уже соскучились по официальным матчам и хочется как можно скорее сыграть.

– «Шахтер» будет принимать «Левый Берег» 24 февраля во Львове. Вам на руку, что соперник форсировал подготовку к еврокубкам?

– «Шахтер» – очень сильный соперник, с качественными исполнителями в составе. Против них всегда непросто играть, в каких бы кондициях ни были «горняки». Будет нелегко, но настраиваемся на результат.

– В первом круге «Левый Берег» при компактной и дисциплинированной игре уступил чемпиону минимально на собственном стадионе. Болельщики «аистов» могут рассчитывать и на этот раз на качественный футбол в вашем исполнении?

– Только за счет дисциплины, самоотдачи и выполнения тренерских установок сможем добиться результата. Все следили за матчами «Шахтера» в еврокубках. Нам точно будет очень сложно.

– Хотели бы увидеть на трибунах «Арены Львов» своих фанатов?

– Безусловно, мы ожидаем своих болельщиков. Надеюсь ощутить поддержку фанатов во Львове.