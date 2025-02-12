Украина. Премьер лига12 февраля 2025, 10:16 | Обновлено 12 февраля 2025, 10:17
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В Кривбассе прокомментировали подписание Фердинанда
Владимир Баенко назвал сильнейшие качества игрока
12 февраля 2025, 10:16 | Обновлено 12 февраля 2025, 10:17
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Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал подписание нигерийского полузащитника болгарского «Левски» Клемента Фердинанда Икенны:
«Икенна имеет все необходимые характеристики, чтобы спрогрессировать в нашей команде. Он – быстрый, агрессивный, динамичный футболист. Надеемся на быструю адаптацию Икенны в «Кривбассе» и добро пожаловать в красно-белую семью».
В первой части сезона чемпионата Болгарии 2024/2025 Клемент Фердинанд Икенна сыграл 11 матчей и 2 поединка в национальном кубке.
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