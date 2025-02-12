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  4. Не Шахтер. Крупский назвал клуб своей мечты
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 10:51 |
289
0

Не Шахтер. Крупский назвал клуб своей мечты

Защитник очень хочет играть за «Реал»

12 февраля 2025, 10:51 |
289
0
Не Шахтер. Крупский назвал клуб своей мечты
УАФ. Илья Крупский

Фланговый защитник харьковского «Металлиста 1925» Илья Крупский, который на правах аренды до конца сезона будет играть за полтавскую «Ворсклу», высказался о клубе и чемпионате, в котором хотел бы поиграть.

– Какой топ-чемпионат является для вас самым приоритетным?

– Наверное, испанский чемпионат. Думаю, что он для меня больше всего подходит по стилю игры. Там любят играть в пас, очень много интеллектуальных игроков. Там также интересно работают фланги защиты, почти во всех командах. Хотя, думаю, это есть в каждом чемпионате.

– Есть ли у вас конкретный клуб, в котором мечтаете поиграть?

– «Реал» Мадрид! Это клуб – моя мечта. Думаю, что чуть ли не для каждого футболиста.

Ранее Илья Крупский ответил на оскорбительные слова Дарио Срны.

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Илья Крупский Ворскла Полтава Металлист 1925 Шахтер Донецк Реал Мадрид Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Дмитрий Вус Источник: Футбол 24
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