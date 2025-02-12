Не Шахтер. Крупский назвал клуб своей мечты
Защитник очень хочет играть за «Реал»
Фланговый защитник харьковского «Металлиста 1925» Илья Крупский, который на правах аренды до конца сезона будет играть за полтавскую «Ворсклу», высказался о клубе и чемпионате, в котором хотел бы поиграть.
– Какой топ-чемпионат является для вас самым приоритетным?
– Наверное, испанский чемпионат. Думаю, что он для меня больше всего подходит по стилю игры. Там любят играть в пас, очень много интеллектуальных игроков. Там также интересно работают фланги защиты, почти во всех командах. Хотя, думаю, это есть в каждом чемпионате.
– Есть ли у вас конкретный клуб, в котором мечтаете поиграть?
– «Реал» Мадрид! Это клуб – моя мечта. Думаю, что чуть ли не для каждого футболиста.
Ранее Илья Крупский ответил на оскорбительные слова Дарио Срны.
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