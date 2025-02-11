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11 февраля 2025, 11:00 | Обновлено 11 февраля 2025, 11:02
179
1

Опубликован стартовый состав Динамо U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА

Соперником украинского клуба станет итальянская «Аталанта» U-19

11 февраля 2025, 11:00 | Обновлено 11 февраля 2025, 11:02
179
1
Опубликован стартовый состав Динамо U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
ФК Динамо Киев

11 февраля состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором встретятся киевское «Динамо» U-19 и итальянская «Аталанта» U-19.

Поединок пройдет в турецком городе Манавгат. Начало встречи – в 12:00 по киевскому времени.

Наставник киевского клуба Игорь Костюк определился со стартовым составом на предстоящий матч.

В квалификационных раундах Пути чемпионов «Динамо» U-19 обыграло словенский Марибор (1:1, 3:1) и косовский 2 Коррику (5:0, 4:1).

Динамо U-19: Суркис, Захарченко, Сизонюк, Пеикришвили, Кремчанин, Пономаренко, Коробов, Саленко, Редушко, Осипенко, Губенко.

ФОТО. Стартовый состав киевского клуба на матч Юношеской лиги УЕФА

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Юношеская лига УЕФА Динамо Киев Динамо Киев U-19 Аталанта Аталанта U-19 Динамо - Аталанта стартовые составы Игорь Костюк
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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