Опубликован стартовый состав Динамо U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Соперником украинского клуба станет итальянская «Аталанта» U-19
11 февраля состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором встретятся киевское «Динамо» U-19 и итальянская «Аталанта» U-19.
Поединок пройдет в турецком городе Манавгат. Начало встречи – в 12:00 по киевскому времени.
Наставник киевского клуба Игорь Костюк определился со стартовым составом на предстоящий матч.
В квалификационных раундах Пути чемпионов «Динамо» U-19 обыграло словенский Марибор (1:1, 3:1) и косовский 2 Коррику (5:0, 4:1).
Динамо U-19: Суркис, Захарченко, Сизонюк, Пеикришвили, Кремчанин, Пономаренко, Коробов, Саленко, Редушко, Осипенко, Губенко.
ФОТО. Стартовый состав киевского клуба на матч Юношеской лиги УЕФА
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