Украинец покинул Шахтер из-за войны. Ему помог Малиновский

Игрок АЗ Богдан Будко, который является воспитанником донецкого «Шахтера», рассказал об игре в академии донецкого клуба.Футболист покинул клуб с началом полномасштабного вторжения.

– Кто был вашим первым тренером в Шахтере?

– Если честно, не помню. Там постоянно сменялись тренеры. Каждый год был новый тренер.

– А с кем из известных ныне игроков занимались в академии Шахтера?

– Пока из них никто не стал известен. Еще все молодые не успели поиграть на высоком профессиональном уровне.

– Когда вы ушли из Шахтера?

– После начала полномасштабной войны, в марте 2022 года, я с семьей уехал из Украины в Италию. К тому времени еще действовал мой контракт с Шахтером, поэтому я не мог играть за другие клубы, только тренироваться. Тогда Руслан Малиновский помог мне попасть в юношескую команду Аталанта.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.