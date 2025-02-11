Украинец покинул Шахтер из-за войны. Ему помог Малиновский
Богдан Будко рассказал о периоде в донецком клубе
Игрок АЗ Богдан Будко, который является воспитанником донецкого «Шахтера», рассказал об игре в академии донецкого клуба.Футболист покинул клуб с началом полномасштабного вторжения.
– Кто был вашим первым тренером в Шахтере?
– Если честно, не помню. Там постоянно сменялись тренеры. Каждый год был новый тренер.
– А с кем из известных ныне игроков занимались в академии Шахтера?
– Пока из них никто не стал известен. Еще все молодые не успели поиграть на высоком профессиональном уровне.
– Когда вы ушли из Шахтера?
– После начала полномасштабной войны, в марте 2022 года, я с семьей уехал из Украины в Италию. К тому времени еще действовал мой контракт с Шахтером, поэтому я не мог играть за другие клубы, только тренироваться. Тогда Руслан Малиновский помог мне попасть в юношескую команду Аталанта.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
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