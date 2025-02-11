Рубен ДИАШ: «Мы знаем, что нас ожидает»

Португальский центральный защитник английского «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Реал» – один из самых сложных соперников в Лиге чемпионов. Мы очень хорошо знаем, что нас ждет. Это один из самых сложных матчей, которые только могут быть.

Вылет из прошлой ЛЧ от «Реала»? Ощущения были тяжелые, но мы понимали, насколько сильными мы должны быть, чтобы победить «Реал Мадрид». В прошлом году мы разочаровались, потому что доминировали в игре, но проиграли по пенальти. Мы знаем, что их стиль игры сейчас отличается, и это усложнит нам задачу. Мы должны бороться сильнее, чем когда-либо, потому что только тогда мы сможем победить».

Матч «Манчестер Сити» – «Реал» состоится 11 февраля в 22:00 по киевскому времени.