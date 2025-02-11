Вечером 10 февраля в матче 24-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл на своем поле «Фиорентину» со счетом 2:1.

Игра состоялась в Милане на домашнем стадионе «Интера» «Джузеппе Меацца».

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Первый гол в матче забили именно «нерадзурри», но на самом деле это был автогол защитника «Фиорентины» Марино Понграчича после подачи углового. Что интересно, этот угловой вообще не должен был быть назначен, ведь во время той атаки «Интера» мяч вышел за пределы поля, чего не увидели арбитры.

Фото момента набрало уже более 50 тысяч просмотров в сети Twitter, а автор публикации подписал его так: «Футбол умирает с каждым матчем «Интера».

ФОТО. «Футбол умирает». Судейский скандал в Италии из-за гола Интера