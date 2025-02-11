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  4. ФОТО. «Футбол умирает». Судейский скандал в Италии из-за гола Интера
Италия
11 февраля 2025, 10:20 |
1158
1

ФОТО. «Футбол умирает». Судейский скандал в Италии из-за гола Интера

«Фиорентина» пропустила гол с углового, который не должны назначать

11 февраля 2025, 10:20 |
1158
1
ФОТО. «Футбол умирает». Судейский скандал в Италии из-за гола Интера
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 февраля в матче 24-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл на своем поле «Фиорентину» со счетом 2:1.

Игра состоялась в Милане на домашнем стадионе «Интера» «Джузеппе Меацца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол в матче забили именно «нерадзурри», но на самом деле это был автогол защитника «Фиорентины» Марино Понграчича после подачи углового. Что интересно, этот угловой вообще не должен был быть назначен, ведь во время той атаки «Интера» мяч вышел за пределы поля, чего не увидели арбитры.

Фото момента набрало уже более 50 тысяч просмотров в сети Twitter, а автор публикации подписал его так: «Футбол умирает с каждым матчем «Интера».

ФОТО. «Футбол умирает». Судейский скандал в Италии из-за гола Интера

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фото судьи (арбитры) судейство Фиорентина Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Фиорентина
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Gargantua81
ну так Фиорентина сравняла с левого пенальти. с расстояния меньше метра попали мячом в руку.
это не футбол умирает, это тупое судейство
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