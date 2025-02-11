Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОДРИГО: «Все команды страдают, играя против Ман Сити»
Лига чемпионов
11 февраля 2025, 09:46 |
403
1

РОДРИГО: «Все команды страдают, играя против Ман Сити»

Нападающий «Реала» поделился ожиданиями от матча против «горожан»

11 февраля 2025, 09:46 |
403
1
РОДРИГО: «Все команды страдают, играя против Ман Сити»
УЕФА. Родриго

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити»:

«Играть против «Сити» будет так же сложно, как и всегда, но я думаю, что мы должны иметь тот же менталитет, что и в прошлом сезоне. Это будет ключом к достижению хорошего результата. Почти каждая команда, которая приезжает в «Ман Сити», немного страдает. Тренер сказал нам, что для тех, кто играет в нападении, важно помогать защите. Если это увидят те, кто играют в защите, то вся команда будет заражена. Это будет ключевым моментом до конца сезона.

В прошлом я забивал голы в ворота «Ман Сити» и был очень счастлив. Сейчас, я думаю, я могу играть решающую роль, потому что я нахожусь в очень хорошей форме. Это будет особенный матч, потому что мы встретимся с одной из лучших команд мира.

Карло Анчелотти? Он всегда мне помогает. С ним приятно работать, он всегда старается заставить меня совершенствоваться. Я работаю каждый день, чтобы стать лучшей версией себя».

Матч «Манчестер Сити» – «Реал» состоится 11 февраля в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Рубен ДИАШ: «Мы знаем, что нас ожидает»
Неожиданно. Анчелотти экспериментирует с составом перед матчем с Ман Сити
Брест – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Родриго Гоес Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду забил 172 пенальти в карьере. Сколько у Месси? Его опередили двое
Футбол | 11 февраля 2025, 03:29 2
Роналду забил 172 пенальти в карьере. Сколько у Месси? Его опередили двое
Роналду забил 172 пенальти в карьере. Сколько у Месси? Его опередили двое

Обнародован рейтинг лучших пенальтистов в футболе

Ювентус – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 11 февраля 2025, 07:41 0
Ювентус – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 11 февраля в 22:00 по Киеву

Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Футбол | 10.02.2025, 21:14
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Теннис | 10.02.2025, 19:05
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Футбол | 10.02.2025, 21:47
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Родріго проти Родрі🤣🤣🤣
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
09.02.2025, 20:53
Футбол
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 9
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
09.02.2025, 08:32 16
Бокс
Кличко признался, почему проиграл бой с Джошуа
Кличко признался, почему проиграл бой с Джошуа
10.02.2025, 02:14
Бокс
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
09.02.2025, 09:08 4
Бокс
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
10.02.2025, 09:29
Футбол
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
10.02.2025, 03:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем