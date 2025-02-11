РОДРИГО: «Все команды страдают, играя против Ман Сити»

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити»:

«Играть против «Сити» будет так же сложно, как и всегда, но я думаю, что мы должны иметь тот же менталитет, что и в прошлом сезоне. Это будет ключом к достижению хорошего результата. Почти каждая команда, которая приезжает в «Ман Сити», немного страдает. Тренер сказал нам, что для тех, кто играет в нападении, важно помогать защите. Если это увидят те, кто играют в защите, то вся команда будет заражена. Это будет ключевым моментом до конца сезона.

В прошлом я забивал голы в ворота «Ман Сити» и был очень счастлив. Сейчас, я думаю, я могу играть решающую роль, потому что я нахожусь в очень хорошей форме. Это будет особенный матч, потому что мы встретимся с одной из лучших команд мира.

Карло Анчелотти? Он всегда мне помогает. С ним приятно работать, он всегда старается заставить меня совершенствоваться. Я работаю каждый день, чтобы стать лучшей версией себя».

Матч «Манчестер Сити» – «Реал» состоится 11 февраля в 22:00 по киевскому времени.