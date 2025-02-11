Богдан БУДКО: «Кристиан Шевченко? Это игрок высокого уровня»

Украинский полузащитник нидерландского АЗ Богдан Будко высказался о нападающем Кристиане Шевченко.

– Что можете сказать о Кристиане Шевченко, сыне легендарного украинского форварда Андрея Шевченко?

– Это игрок высокого уровня. Он играет в Англии, там очень сильный чемпионат. Это уже достаточно свидетельствует о его уровне. По моему мнению, он заслуженно вызывается в юношескую сборную Украины.

Ранее Богдан Будко рассказал, как с помощью Руслана Малиновского покинул «Шахтер».