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  4. Богдан БУДКО: «Кристиан Шевченко? Это игрок высокого уровня»
Молодежные турниры
11 февраля 2025, 15:18 |
272
0

Богдан БУДКО: «Кристиан Шевченко? Это игрок высокого уровня»

Полузащитник АЗ высказался о сыне Андрее Шевченко

11 февраля 2025, 15:18 |
272
0
Богдан БУДКО: «Кристиан Шевченко? Это игрок высокого уровня»
УАФ. Кристиан Шевченко

Украинский полузащитник нидерландского АЗ Богдан Будко высказался о нападающем Кристиане Шевченко.

– Что можете сказать о Кристиане Шевченко, сыне легендарного украинского форварда Андрея Шевченко?

– Это игрок высокого уровня. Он играет в Англии, там очень сильный чемпионат. Это уже достаточно свидетельствует о его уровне. По моему мнению, он заслуженно вызывается в юношескую сборную Украины.

Ранее Богдан Будко рассказал, как с помощью Руслана Малиновского покинул «Шахтер».

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Богдан Будко Кристиан Шевченко сборная Украины по футболу U-19
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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