Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе 11 февраля в 16:00
11 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.
Во 2-м раунде украинка сыграет против Джессики Пегулы (США, WTA 5). Поединок пройдет 3-м запуском на Grandstand 1 после игры Рыбакина – Стернс. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
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Это будет 7-я встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Джессики.
Победительница противостояния в 1/8 финала встретится либо с Дарьей Касаткиной (WTA 12), либо с Элиной Аванесян (Армения, WTA 48).
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