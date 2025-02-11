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  4. Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 февраля 2025, 07:05 |
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Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе 11 февраля в 16:00

11 февраля 2025, 07:05 |
260
0
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

11 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Джессики Пегулы (США, WTA 5). Поединок пройдет 3-м запуском на Grandstand 1 после игры Рыбакина – Стернс. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Это будет 7-я встреча соперниц. Счет 4:2 в пользу Джессики.

Победительница противостояния в 1/8 финала встретится либо с Дарьей Касаткиной (WTA 12), либо с Элиной Аванесян (Армения, WTA 48).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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