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WTA
11 февраля 2025, 06:53 | Обновлено 11 февраля 2025, 06:56
186
0

Марта Костюк – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе 11 февраля в 14:30

11 февраля 2025, 06:53 | Обновлено 11 февраля 2025, 06:56
186
0
Марта Костюк – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

11 февраля первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/16 финала украинка сыграет против третьей ракетки мира Коко Гауфф из США. Поединок пройдет 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.

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Это будет пятый очный матч соперниц. Счет 3:1 в пользу Коко.

Победительница противостояния в 3-м раунде встретится либо с Магдой Линетт (Польша, WTA 36), либо с Магделеной Френх (Польша, WTA 28).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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