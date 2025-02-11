Марта Костюк – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе 11 февраля в 14:30
11 февраля первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.
В 1/16 финала украинка сыграет против третьей ракетки мира Коко Гауфф из США. Поединок пройдет 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.
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Это будет пятый очный матч соперниц. Счет 3:1 в пользу Коко.
Победительница противостояния в 3-м раунде встретится либо с Магдой Линетт (Польша, WTA 36), либо с Магделеной Френх (Польша, WTA 28).
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