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  4. Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз на матч турнира WTA 1000 в Дохе
WTA
11 февраля 2025, 06:42 | Обновлено 11 февраля 2025, 06:55
583
0

Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз на матч турнира WTA 1000 в Дохе

Поединок 1/16 финала начнется 11 февраля в 16:00 по Киеву

11 февраля 2025, 06:42 | Обновлено 11 февраля 2025, 06:55
583
0
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз на матч турнира WTA 1000 в Дохе
Коллаж Sport.ua

11 февраля, на турнире в Дохе свою встречу второго круга проведут Элина Свитолина (WTA 22) и Джессика Пегула (WTA 5). Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Элина Свитолина

Перед началом этого сезона Свитолина долго не играла, а именно с конца лета прошлого года. Несмотря на перерыв, украинка в неплохой форме, ведь на австралийском мейджоре она действовала уверенно, смогла дойти до четвертьфинала турнира, где в трех партиях уступила будущей победительнице Мэдисон Киз.

Неудачным был вояж в австрийский Линц. Там Элина проиграла свой стартовый матч «нейтралке» Блинковой. Невероятно сложным выдался поединок первого круга в Дохе, в котором Свитолина играла против сильной чешки Маркеты Вондроушовой. Украинка провалила первую партию – 0:6, но взяла второй сет 6:2. Третий сет лучше начала Элина, она повела 3:1, однако соперница смогла сравнять счет. В итоге Свитолиной удалось сделать брейк в решающий момент, что позволило выиграть решающую партию – 7:5.

Украинка не первый раз демонстрирует свой характер и волю к победе в этом сезоне. В общей сложности спортсменка провела 7 матчей в 2025 году, одержав 5 побед.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Джессика Пегула

Весьма перспективно начался сезон для американской теннисистки, ведь на солидном турнире в Аделаиде она дошла до финала, где уступила землячке Мэдисон Киз.

Не смогла Пегула в полной мере себя проявить на Aus Open, сумев дойти только до третьего круга. Там она сенсационно уступила в двух сетах сербке Ольге Данилович – 6:7, 1:6. В проигранной встрече американке явно не хватило агрессии, она серьезно уступила по количество виннеров.

Как и Свитолина, Пегула никогда ранее не выигрывала турниры Большого Шлема, хотя в прошлом году играла в финале US Open. Американка хорошо выступает и в парном разряде. Два года назад она была даже первой ракеткой в этой дисциплине. Текущую форму Пегулы определить тяжело, с момента ее последнего матча прошло больше трех недель.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Личные встречи

Теннисистки хорошо знакомы, так как играли между собой целых шесть раз. Пока счет 4:2 в пользу американки. Если брать матчи на харде, здесь Пегула и вовсе ведет со счетом 4:1. В четырех играх из шести победительница определялась в трех сетах.

Прогноз

На бумаге американка котируется небольшим фаворитом, хотя Свитолина выглядит весьма солидно. Успех Пегулы оценивается в 1,64, а на победу украинки можно поставить за 2,35. Учитывай историю очных противостояний, можно предположить, что такая встреча может затянуться, поэтому я возьму ставку тотал больше 20,5 геймов за 1,71.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
11.02.2025 -
16:00
Джессика Пегула
Тотал геймов больше 20.5 1.71 Сделать ставку
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Элина Свитолина Джессика Пегула WTA Доха прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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