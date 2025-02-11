11 февраля свою встречу на турнире в Дохе проведут Коко Гауфф (WTA 3) и Марта Костюк (WTA 21). Начало встречи запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Коко Гауфф

Американская спортсменка эффектно начала этот сезон, она помогла своей сборной выиграть United Cup, одержав 5 побед в пяти встречах, в том числе одолела Игу Свентек.

От Гауфф многого ждали на Aus Open, она уверенно дошла до четвертьфинала, а там неожиданно уступила Пауле Бадосе – 5:7, 4:6. Комментируя свое поражение, американка сказала, что показала свой максимум, однако, соперница выдала отличный матч.

Гауфф сама говорила, что пытается сейчас перестроить свою игру, действуя более агрессивно, от этого появляется больше невынужденных ошибок, хотя с другой стороны, практически в каждой игре теннисистка выигрывает по количеству виннеров.

Хоть американке 20 лет, в Туре она давно, уже успела выиграть один Шлем, но от нее ждут большего. Благодаря высокому посеву, первый круг в Дохе теннисистка пропустила.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Марта Костюк

Турнир в Дохе уже четвертый для украинки в этом сезоне. В Брисбене и Аделаиде Костюк проигрывала свои стартовые встречи. На Aus Open спортсменка дошла до третьего круга, где уступила Пауле Бадосе в трех сетах – 4:6, 6:4, 3:6.

В первом круге этого турнира Марта в двух сетах обыграла Зейнеп Сонмез из Турции – 6:3, 6:3. Нельзя сказать, что первый матч в Дохе был идеальным. Во втором сете Костюк дважды отдавала свою подачу. Интересно отметить тот факт, что украинка выиграла 59% мячей, когда подавала вторым мячом.

Для Марты важен психологический фактор, если она сумеет поймать кураж, тогда ей не страшна даже главная американская надежда и третья ракетка мира. В целом цифры не впечатляют, всего три победы в шести противостояниях в 2025.

Instagram. Марта Костюк

Личные встречи

Соперницы игры между собой четыре раза, пока счет 3:1 в пользу американской спортсменки. Если взять игры на харде, Гауфф ведет 3:0, а единственный матч Костюк выиграла на грунте.

Прогноз

На бумаге Гауфф безоговорочный фаворит, хотя стоит отметить тот факт, что в трех очных встречах из четырех победитель определялся в трех сетах. Иными словами, Марта точно знает, как противостоять молодой и сильной американке. Победа Гауфф оценивается в 1,18, а успех Костюк в 5,1. В матче двух молодых и голодных спортсменок, я поставлю на тотал больше 19 геймов за 1,67.