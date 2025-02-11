ВИДЕО. Ворскла, обыграв Колос, стала победителем женского Зимнего кубка УАФ
Украинская ассоциация футбола провела Women's Winter Cup
Українська асоціація футболу провела Women’s Winter Cup – головний зимовий турнір жіночого футболу в Україні.
Із 4 до 7 лютого колективи змагалися в манежі навчально-тренувальної бази ФК Динамо Київ у Кончі-Заспі. Цього року турнір був особливим: він став ювілейним, 10-м, і в ньому взяли участь 10 жіночих команд Вищої ліги з усієї країни.
7 лютого у фінальній зустрічі Ворскла перемогла Колос по пенальті. Основний час суперниці завершили з рахунком 1:1, а в серії 11-метрових сильнішими виявилися біло-зелені (пен. 4:3).
У поєдинку за третє місце успіх святкували Сістерс із Одеси, які здолали житомирське Полісся завдяки дублю Ольги Бойченко (2:1).
Отже, переможцем Зимового кубка 2025 стала полтавська Ворскла, друге місце посів ковалівський Колос, третє – одеські Сістерс.
Women’s Winter Cup 2025
Попередній етап, 04.02.2025
Полісся (Житомир) – Оболонь (Київ) – 1:0 (0:0)
Гол: Тараканова (58).
Пантери (Умань) – ЕМС-Поділля (Вінниця) – 1:2 (1:0)
Голи: Боровська (29, автогол) – Марценюк (57, 59)
1/4 фіналу, 05.02.2025
Колос (Ковалівка) – Кривбас (Кривий Ріг) – 4:0 (2:0)
Голи: Тян (10, з пенальті), Семків (26), Вакуленко (49, автогол), Остапів (61)
Шахтар (Донецьк) – Полісся (Житомир) – 0:1 (0:0)
Гол: Тараканова (60, з пенальті)
Вилучена: Мостова (59, Шахтар)
Ворскла (Полтава) – Ладомир (Володимир) – 3:0 (2:0)
Голи: Калініна (4), Кравчук (5), Талеб (63)
Сістерс (Одеса) – ЕМС-Поділля (Вінниця) – 3:0 (2:0)
Голи: Івкова (9, 13), Ілліна (55)
1/2 фіналу, 06.02.2025
Колос (Ковалівка) – Полісся (Житомир) – 7:1 (2:1)
Голи: Тян (18), Семків (35+2), Когут (40), Андрухів (45, 62), Майбородіна (56), Н. Куніна (70+2) – Розлуцька (21)
Ворскла (Полтава) – Сістерс (Одеса) – 4:0 (2:0)
Голи: Корсун (24), Радіонова (28), Калініна (44), Шайнюк (70+3)
Матч за 3-тє місце, 07.02.2025
Полісся (Житомир) – Сістерс (Одеса) – 1:2 (0:1)
Голи: Семенюк (37) – Бойченко (35+1, 44).
Фінал, 07.02.2025
Колос (Ковалівка) – Ворскла (Полтава) – 1:1 (1:1), пен. 3:4
Голи: Тян (6) – Осіпян (20)
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