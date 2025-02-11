МУСТАФАЕВ: «В Полесье я почти не играл. Надеюсь проявить себя в Черноморце»

Хавбек сборной Азербайджана Эмиль Мустафаев рассказал о трансфере на правах аренды из «Полесья» в «Черноморец»:

«От других клубов тоже были предложения, но, взвесив все плюсы и минусы, решили выбрать «Черноморец». Я постараюсь помочь этой команде. То, что мной интересуется «Черноморец», я знал. В этот момент меня все устраивает. Я тренируюсь с командой. Мы готовимся.

Я посоветовался с отцом, и мы решили остаться в Украине. Но это не значит, что я вообще не рассматриваю варианты из Азербайджана. В этот момент я нахожусь в «Черноморцe» и буду работать в этой команде. Что произойдет в будущем, покажет время.

Игровое время? Все зависит от сборов. Сейчас главное – набрать физическую форму и потихоньку идти своим ходом. Я всегда готов сделать то, что лучше для команды. Надеюсь, все пройдет хорошо.

Чтобы играть в сборной, нужно быть на виду, а в «Полесье» я почти не играл. Мне было трудно проявить себя за короткое время нахождения на поле. Думаю, после перехода у меня появится больше шансов проявить себя с наилучшей стороны. Я всегда готов играть за сборную Азербайджана и отдавать все силы команде.

15-е место «Черноморца»? Я считаю, что многое зависит от коллектива. Eсли мы будем биться друг за друга, у нас все получится. И я уверен, что все будет хорошо».