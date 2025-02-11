ФОТО. Талант и лидер Арсенала приступил к тренировкам после операции

Игрок сборной Англии и лондонского «Арсенала» Букайо Сака начал первые физические тренировки в спортивном зале после операции.

Футболисту прооперировали заднюю поверхность бедра, поскольку вингер серьезно травмировался в матче 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (5:1).

Клубные врачи отмечали, что игрок не вернется на футбольное поле до конца зимы.

В активе футболиста 24 поединка в нынешнем сезоне. Вингеру удалось оформить девять голов и 13 результативных передач.

ФОТО. Талант и лидер Арсенала приступил к тренировкам в спортзале