ФОТО. Талант и лидер Арсенала приступил к тренировкам после операции
Букайо Сака восстанавливается от тяжелой травмы
Игрок сборной Англии и лондонского «Арсенала» Букайо Сака начал первые физические тренировки в спортивном зале после операции.
Футболисту прооперировали заднюю поверхность бедра, поскольку вингер серьезно травмировался в матче 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (5:1).
Клубные врачи отмечали, что игрок не вернется на футбольное поле до конца зимы.
В активе футболиста 24 поединка в нынешнем сезоне. Вингеру удалось оформить девять голов и 13 результативных передач.
ФОТО. Талант и лидер Арсенала приступил к тренировкам в спортзале
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