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Англия
11 февраля 2025, 01:26 | Обновлено 11 февраля 2025, 01:32
87
0

ФОТО. Талант и лидер Арсенала приступил к тренировкам после операции

Букайо Сака восстанавливается от тяжелой травмы

11 февраля 2025, 01:26 | Обновлено 11 февраля 2025, 01:32
87
0
ФОТО. Талант и лидер Арсенала приступил к тренировкам после операции
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Игрок сборной Англии и лондонского «Арсенала» Букайо Сака начал первые физические тренировки в спортивном зале после операции.

Футболисту прооперировали заднюю поверхность бедра, поскольку вингер серьезно травмировался в матче 17-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (5:1).

Клубные врачи отмечали, что игрок не вернется на футбольное поле до конца зимы.

В активе футболиста 24 поединка в нынешнем сезоне. Вингеру удалось оформить девять голов и 13 результативных передач.

ФОТО. Талант и лидер Арсенала приступил к тренировкам в спортзале

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Букайо Сака Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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