«Это его отвлекло». Модрич объяснил, почему Силва не забил пенальты Лунину

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич объяснил, почему вингер «Манчестер Сити» Бернарду Силва не смог реализовать 11-метровый удар в серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Тогда мяч после удара португальца поймал украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин.

«Мне отдали мяч (для выполнения 11-метрового удара - прим.), я пробил, и он полетел на трибуны. Следующий пенальти должны были бить игроки «Сити». Они искали мяч немного дольше, чем обычно, и, возможно, это его отвлекло», – цитирует Модрича Madrid Xtra.

Тогда в серии пенальти украинский вратарь «Реала» отразил удары двух игроков «Манчестер Сити» – Силвы и Матео Ковачича.

Ранее легендарный испанский экс-голкипер Сантьяго Каньисарес рассказал, как Лунин помог «сливочным» победить в 1/4 финала ЛЧ.