«Это его отвлекло». Модрич объяснил, почему Силва не забил пенальты Лунину
Хорват признался, что именно он помог украинцу
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич объяснил, почему вингер «Манчестер Сити» Бернарду Силва не смог реализовать 11-метровый удар в серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Тогда мяч после удара португальца поймал украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин.
«Мне отдали мяч (для выполнения 11-метрового удара - прим.), я пробил, и он полетел на трибуны. Следующий пенальти должны были бить игроки «Сити». Они искали мяч немного дольше, чем обычно, и, возможно, это его отвлекло», – цитирует Модрича Madrid Xtra.
Тогда в серии пенальти украинский вратарь «Реала» отразил удары двух игроков «Манчестер Сити» – Силвы и Матео Ковачича.
Ранее легендарный испанский экс-голкипер Сантьяго Каньисарес рассказал, как Лунин помог «сливочным» победить в 1/4 финала ЛЧ.
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