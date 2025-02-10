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  4. «Это его отвлекло». Модрич объяснил, почему Силва не забил пенальты Лунину
Лига чемпионов
10 февраля 2025, 23:28 |
1100
0

«Это его отвлекло». Модрич объяснил, почему Силва не забил пенальты Лунину

Хорват признался, что именно он помог украинцу

10 февраля 2025, 23:28 |
1100
0
«Это его отвлекло». Модрич объяснил, почему Силва не забил пенальты Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич объяснил, почему вингер «Манчестер Сити» Бернарду Силва не смог реализовать 11-метровый удар в серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Тогда мяч после удара португальца поймал украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин.

«Мне отдали мяч (для выполнения 11-метрового удара - прим.), я пробил, и он полетел на трибуны. Следующий пенальти должны были бить игроки «Сити». Они искали мяч немного дольше, чем обычно, и, возможно, это его отвлекло», – цитирует Модрича Madrid Xtra.

Тогда в серии пенальти украинский вратарь «Реала» отразил удары двух игроков «Манчестер Сити» – Силвы и Матео Ковачича.

Ранее легендарный испанский экс-голкипер Сантьяго Каньисарес рассказал, как Лунин помог «сливочным» победить в 1/4 финала ЛЧ.

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Лука Модрич Бернарду Силва Андрей Лунин серия пенальти Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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