Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мастер обводок. Ямал лидирует по важнейшему индивидуальному показателю
Другие новости
11 февраля 2025, 00:13 |
55
0

Мастер обводок. Ямал лидирует по важнейшему индивидуальному показателю

Никто даже близко не приблизился к вудеркинду «Барселоны»

11 февраля 2025, 00:13 |
55
0
Мастер обводок. Ямал лидирует по важнейшему индивидуальному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

В современном футболе одним из важнейших аспектов игры вингеров является дриблинг. Ламин Ямал, который вырос на перформансах Неймара стал одним из главных открытий европейского футбола последних лет. Испанскому нападающему всего 17 лет, а он уже возглавляет список лучших дриблеров Европы в этом сезоне.

Игроки с наибольшим количеством удачных попыток дриблинга 2024/25 (топ-5 европейских чемпионатов):

  1. Ламин Ямал (Барселона, Испания) – 130 успешных попыток дриблинга
  2. Джейми Гиттенс (Боруссия Д, Англия) – 97 успешных попыток дриблинга
  3. Флориан Вирц (Байер Леверкузен, Германия) – 95 успешных попыток дриблинга
  4. Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция) – 91 успешная попытка дриблинга
  5. Рафаэл Леау (Милан, Португалия) – 86 успешных попыток дриблинга
  6. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, Бразилия) – 84 успешных попыток дриблинга
  7. Нико Уильямс (Атлетик Бильбао, Испания) – 84 успешных попыток дриблинга
  8. Джамал Мусиала (Бавария, Германия) – 80 успешных попыток дриблинга
  9. Антонио Нуса (РБ Лейпциг, Норвегия) – 79 успешных попыток дриблинга
  10. Мохаммед Кудус (Вест Хэм, Гана) – 78 успешных попыток дриблинга

Лучшую результативность в рейтинге показывают Ямал, Вирц и Леау, у которых коэффициент успешных попыток к общему количеству попыток составляет 0,55. Больше всего представителей среди клубов в списке имеет мадридский «Реал» (2), а среди сборных – Испания (2).

По теме:
«Это его отвлекло». Модрич объяснил, почему Силва не забил пенальты Лунину
Неудержимый Фараон. Салах возглавляет список лучших ассистентов 2024/25
ВИДЕО. Битва титанов. Анчелотти и Гвардиола дали комментарий перед игрой ЛЧ
Барселона Боруссия Дортмунд Байер Реал Мадрид Милан Атлетик Бильбао Бавария РБ Лейпциг Вест Хэм Ламин Ямал Джейми Байно-Гиттенс Флориан Вирц Килиан Мбаппе Рафаэл Леау Винисиус Жуниор Нико Уильямс Джамал Мусиала Антонио Нуса Мохаммед Кудус статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наглядная разница в классе. Динамо уверенно одолело Эсбьерг
Футбол | 10 февраля 2025, 17:52 42
Наглядная разница в классе. Динамо уверенно одолело Эсбьерг
Наглядная разница в классе. Динамо уверенно одолело Эсбьерг

Команда Шовковского на сборах в Турции не ощутила конкуренции соперников из второго дивизиона Дании

ФОТО. Знаменитый украинский боксер посетил матч киевского Динамо
Футбол | 10 февраля 2025, 23:11 2
ФОТО. Знаменитый украинский боксер посетил матч киевского Динамо
ФОТО. Знаменитый украинский боксер посетил матч киевского Динамо

Владислав Сиренко поддержал украинский клуб в товарищеской встрече

Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Футбол | 10.02.2025, 03:47
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
Футбол | 10.02.2025, 12:28
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Футбол | 10.02.2025, 11:40
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
10.02.2025, 09:29
Футбол
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
09.02.2025, 08:49
Бокс
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
09.02.2025, 09:08 4
Бокс
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
09.02.2025, 02:55 3
Футбол
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
09.02.2025, 13:38 3
Футбол
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
10.02.2025, 08:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем