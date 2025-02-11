Мастер обводок. Ямал лидирует по важнейшему индивидуальному показателю

В современном футболе одним из важнейших аспектов игры вингеров является дриблинг. Ламин Ямал, который вырос на перформансах Неймара стал одним из главных открытий европейского футбола последних лет. Испанскому нападающему всего 17 лет, а он уже возглавляет список лучших дриблеров Европы в этом сезоне.

Игроки с наибольшим количеством удачных попыток дриблинга 2024/25 (топ-5 европейских чемпионатов):

Ламин Ямал (Барселона, Испания) – 130 успешных попыток дриблинга Джейми Гиттенс (Боруссия Д, Англия) – 97 успешных попыток дриблинга Флориан Вирц (Байер Леверкузен, Германия) – 95 успешных попыток дриблинга Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция) – 91 успешная попытка дриблинга Рафаэл Леау (Милан, Португалия) – 86 успешных попыток дриблинга Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, Бразилия) – 84 успешных попыток дриблинга Нико Уильямс (Атлетик Бильбао, Испания) – 84 успешных попыток дриблинга Джамал Мусиала (Бавария, Германия) – 80 успешных попыток дриблинга Антонио Нуса (РБ Лейпциг, Норвегия) – 79 успешных попыток дриблинга Мохаммед Кудус (Вест Хэм, Гана) – 78 успешных попыток дриблинга

Лучшую результативность в рейтинге показывают Ямал, Вирц и Леау, у которых коэффициент успешных попыток к общему количеству попыток составляет 0,55. Больше всего представителей среди клубов в списке имеет мадридский «Реал» (2), а среди сборных – Испания (2).