Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неудержимый Фараон. Салах возглавляет список лучших ассистентов 2024/25
Другие новости
10 февраля 2025, 22:53 |
218
0

Неудержимый Фараон. Салах возглавляет список лучших ассистентов 2024/25

Египтянин показывает лучшую результативность в списке

10 февраля 2025, 22:53 |
218
0
Неудержимый Фараон. Салах возглавляет список лучших ассистентов 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Самым главным показателем в футболе являются голы, но не следует забывать, что без результативных передач не было бы забитых мячей. Мохамед Салах хорошо это понимает и возглавляет рейтинг ассистентов на клубном и международном уровне.

Лучшие ассистенты 2024/25 в топ-5 европейских чемпионатах (клуб + сборная):

  1. Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет) – 18 ассистов в 37 матчах.
  2. Ламин Ямал (Барселона, Испания) – 14 ассистов в 34 матчах.
  3. Флориан Вирц (Байер Леверкузен, Германия) – 14 ассистов в 40 матчах.
  4. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Португалия) – 14 ассистов в 41 матче.
  5. Букайо Сака (Арсенал, Англия) – 13 ассистов в 27 матчах.
  6. Омар Мармуш (Айнтрахт & Манчестер Сити, Египет) – 13 ассистов в 33 матчах.
  7. Рафинья (Барселона, Бразилия) – 13 ассистов в 39 матчах.
  8. Джуд Беллингем (Реал Мадрид, Англия) – 12 ассистов в 36 матчах.
  9. Деян Кулушевски (Тоттенхэм, Швеция) – 12 ассистов в 45 матчах.
  10. Райан Черки (Лион, Франция) – 11 ассистов в 27 матчах.

Лучшую результативность в рейтинге также показывает Салах, у которого коэффициент ассистов на матч составляет 0,49. Больше всего представителей среди клубов в списке имеет «Барселона» (2), а среди сборных – Египет (2).

По теме:
Мастер обводок. Ямал лидирует по важнейшему индивидуальному показателю
«Это его отвлекло». Модрич объяснил, почему Силва не забил пенальты Лунину
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Ливерпуль Барселона Реал Мадрид Манчестер Сити Мохамед Салах Рафинья Диас Джуд Беллингем Флориан Вирц Бруну Фернандеш Букайо Сака Омар Мармуш Деян Кулушевски Райан Черки Ламин Ямал Байер Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Айнтрахт Франкфурт Тоттенхэм Лион статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Знаменитый украинский боксер посетил матч киевского Динамо
Футбол | 10 февраля 2025, 23:11 2
ФОТО. Знаменитый украинский боксер посетил матч киевского Динамо
ФОТО. Знаменитый украинский боксер посетил матч киевского Динамо

Владислав Сиренко поддержал украинский клуб в товарищеской встрече

Ждут окончательного решения. Пушич может покинуть Шахтер посредине сезона
Футбол | 10 февраля 2025, 19:57 7
Ждут окончательного решения. Пушич может покинуть Шахтер посредине сезона
Ждут окончательного решения. Пушич может покинуть Шахтер посредине сезона

«Фейеноорд» заинтересован в услугах наставника донецкого клуба

Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Бокс | 10.02.2025, 07:50
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Футбол | 10.02.2025, 08:17
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
Футбол | 10.02.2025, 12:28
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
09.02.2025, 09:08 4
Бокс
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
09.02.2025, 20:53
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
09.02.2025, 08:32 16
Бокс
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
09.02.2025, 01:27 2
Бокс
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
10.02.2025, 11:40 1
Футбол
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
09.02.2025, 16:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем