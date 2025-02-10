Неудержимый Фараон. Салах возглавляет список лучших ассистентов 2024/25

Самым главным показателем в футболе являются голы, но не следует забывать, что без результативных передач не было бы забитых мячей. Мохамед Салах хорошо это понимает и возглавляет рейтинг ассистентов на клубном и международном уровне.

Лучшие ассистенты 2024/25 в топ-5 европейских чемпионатах (клуб + сборная):

Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет) – 18 ассистов в 37 матчах. Ламин Ямал (Барселона, Испания) – 14 ассистов в 34 матчах. Флориан Вирц (Байер Леверкузен, Германия) – 14 ассистов в 40 матчах. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Португалия) – 14 ассистов в 41 матче. Букайо Сака (Арсенал, Англия) – 13 ассистов в 27 матчах. Омар Мармуш (Айнтрахт & Манчестер Сити, Египет) – 13 ассистов в 33 матчах. Рафинья (Барселона, Бразилия) – 13 ассистов в 39 матчах. Джуд Беллингем (Реал Мадрид, Англия) – 12 ассистов в 36 матчах. Деян Кулушевски (Тоттенхэм, Швеция) – 12 ассистов в 45 матчах. Райан Черки (Лион, Франция) – 11 ассистов в 27 матчах.

Лучшую результативность в рейтинге также показывает Салах, у которого коэффициент ассистов на матч составляет 0,49. Больше всего представителей среди клубов в списке имеет «Барселона» (2), а среди сборных – Египет (2).