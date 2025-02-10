Неудержимый Фараон. Салах возглавляет список лучших ассистентов 2024/25
Египтянин показывает лучшую результативность в списке
Самым главным показателем в футболе являются голы, но не следует забывать, что без результативных передач не было бы забитых мячей. Мохамед Салах хорошо это понимает и возглавляет рейтинг ассистентов на клубном и международном уровне.
Лучшие ассистенты 2024/25 в топ-5 европейских чемпионатах (клуб + сборная):
- Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет) – 18 ассистов в 37 матчах.
- Ламин Ямал (Барселона, Испания) – 14 ассистов в 34 матчах.
- Флориан Вирц (Байер Леверкузен, Германия) – 14 ассистов в 40 матчах.
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Португалия) – 14 ассистов в 41 матче.
- Букайо Сака (Арсенал, Англия) – 13 ассистов в 27 матчах.
- Омар Мармуш (Айнтрахт & Манчестер Сити, Египет) – 13 ассистов в 33 матчах.
- Рафинья (Барселона, Бразилия) – 13 ассистов в 39 матчах.
- Джуд Беллингем (Реал Мадрид, Англия) – 12 ассистов в 36 матчах.
- Деян Кулушевски (Тоттенхэм, Швеция) – 12 ассистов в 45 матчах.
- Райан Черки (Лион, Франция) – 11 ассистов в 27 матчах.
Лучшую результативность в рейтинге также показывает Салах, у которого коэффициент ассистов на матч составляет 0,49. Больше всего представителей среди клубов в списке имеет «Барселона» (2), а среди сборных – Египет (2).
📊Les meilleurs passeurs cette saison (2024/25) https://t.co/ez2Jw89rDH pic.twitter.com/KofiP1RHnK— PopFoot (@ThePopFoot) February 10, 2025
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