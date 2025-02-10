Судьба Мариуполя решится до конца недели

Как стало известно Sport.ua, участились случаи, когда игроки перволигового «Мариуполя» разрывают контракты с клубом в одностороннем порядке.

Это свидетельствует о том, что футболисты уже не верят, что команда удержится на плаву, что им вернут многомесячные задолженности по зарплате. А ведь еще есть неоплаченный стартовый взнос.

По имеющейся информации, остается лишь один потенциальный спонсор, который не вышел из переговорного процесса с ФК «Мариуполь». Если и с ним не удастся договориться о сотрудничестве до конца недели, то положение «горожан» станет критическим, и команда не избежит снятия с первенства Первой лиги.

Сейчас «Мариуполь» занимает 10 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 18 очков.

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