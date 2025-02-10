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  4. Судьба Мариуполя решится до конца недели
Украина. Первая лига
10 февраля 2025, 21:48 |
899
5

Судьба Мариуполя решится до конца недели

Команда продолжает терять футболистов

10 февраля 2025, 21:48 |
899
5
Судьба Мариуполя решится до конца недели
ФК Мариуполь

Как стало известно Sport.ua, участились случаи, когда игроки перволигового «Мариуполя» разрывают контракты с клубом в одностороннем порядке.

Это свидетельствует о том, что футболисты уже не верят, что команда удержится на плаву, что им вернут многомесячные задолженности по зарплате. А ведь еще есть неоплаченный стартовый взнос.

По имеющейся информации, остается лишь один потенциальный спонсор, который не вышел из переговорного процесса с ФК «Мариуполь». Если и с ним не удастся договориться о сотрудничестве до конца недели, то положение «горожан» станет критическим, и команда не избежит снятия с первенства Первой лиги.

Сейчас «Мариуполь» занимает 10 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 18 очков.

Ранее мы сообщали, что Украина вернула из плена 189 человек: защитники Азовстали, ЧАЭС, о. Змеиный.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Мариуполь расторжение контракта инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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a.fedorenko1953
який при....... вигадав таку "назву" про   долю Маріуполя? Ви думаєти про мешканців міста ?
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+3
Tom Thomas's
Хтось витрачає по 20 мільйонів і загально 50 мільйонів євро на трансфери а хтось може взагалі зникнути із радарів чемпіонату. Наший рівень і наший чемпіонат в найбільшій дупі, в якій ми тільки були
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+1
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ivankondrat96
Шкода команду. Але брати клуб вже з боргами і без значної кількості гравців, що вже пішли,  мало хто погодиться.
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0
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