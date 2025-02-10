ВИДЕО. Битва титанов. Анчелотти и Гвардиола дали комментарий перед игрой ЛЧ

11 февраля в 22:00 по киевскому времени начнется матч 1/16 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити».

Главные тренеры команд пообщались с журналистами накануне матча.

«Этот матч ощущается, как классико. Эта игра будет зрелищной и равной. Делать прогноз очень сложно. Все будет зависеть от многих факторов: от отношения команд к этому матчу, от того, в какой форме будут игроки, индивидуальных качеств.

Игра будет очень высокого класса, поэтому каждый игрок должен показывать только лучшее из себя.

«Реал» – одна из лучших команд Европы. Гвардиола – лучший тренер. Это самый сложный матч в Лиге чемпионов, который мог нам выпасть на этой стадии», – прокомментировал Карло Анчелотти.

Жузеп Гвардиола также эмоционально высказался о завтрашней игре.

«Мы будем встречаться с клубом, с которым тяжело играть на любой стадии соревнований. К сожалению, мы выступили плохо на групповой стадии, и поэтому мы заслуженно находимся там, где мы сейчас находимся. Мы принимаем это испытание.

У обеих команд в этом сезоне есть проблемы из-за травм. Считаю, что «Реал» с этим справился лучше. Они лидируют в чемпионате и в последней игре очень хорошо сыграли против «Атлетико». Тем более, там есть «Барселона», а они все равно идут на первом месте», – прокомментировал Гвардиола.