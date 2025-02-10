Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Битва титанов. Анчелотти и Гвардиола дали комментарий перед игрой ЛЧ
Лига чемпионов
10 февраля 2025, 21:38 | Обновлено 10 февраля 2025, 21:47
653
0

ВИДЕО. Битва титанов. Анчелотти и Гвардиола дали комментарий перед игрой ЛЧ

«Реал Мадрид» сыграет против «Манчестер Сити»

10 февраля 2025, 21:38 | Обновлено 10 февраля 2025, 21:47
653
0
ВИДЕО. Битва титанов. Анчелотти и Гвардиола дали комментарий перед игрой ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола (слева) и Карло Анчелотти

11 февраля в 22:00 по киевскому времени начнется матч 1/16 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити».

Главные тренеры команд пообщались с журналистами накануне матча.

«Этот матч ощущается, как классико. Эта игра будет зрелищной и равной. Делать прогноз очень сложно. Все будет зависеть от многих факторов: от отношения команд к этому матчу, от того, в какой форме будут игроки, индивидуальных качеств.

Игра будет очень высокого класса, поэтому каждый игрок должен показывать только лучшее из себя.

«Реал» – одна из лучших команд Европы. Гвардиола – лучший тренер. Это самый сложный матч в Лиге чемпионов, который мог нам выпасть на этой стадии», – прокомментировал Карло Анчелотти.

Жузеп Гвардиола также эмоционально высказался о завтрашней игре.

«Мы будем встречаться с клубом, с которым тяжело играть на любой стадии соревнований. К сожалению, мы выступили плохо на групповой стадии, и поэтому мы заслуженно находимся там, где мы сейчас находимся. Мы принимаем это испытание.

У обеих команд в этом сезоне есть проблемы из-за травм. Считаю, что «Реал» с этим справился лучше. Они лидируют в чемпионате и в последней игре очень хорошо сыграли против «Атлетико». Тем более, там есть «Барселона», а они все равно идут на первом месте», – прокомментировал Гвардиола.

По теме:
Неудержимый Фараон. Салах возглавляет список лучших ассистентов 2024/25
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Левандовски и Холанд на вершине. Список лучших бомбардиров сезона 2024/25
Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Карло Анчелотти Жузеп Гвардиола
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дохе
Теннис | 10 февраля 2025, 18:40 14
Ястремская завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дохе
Ястремская завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дохе

Даяна в двух сетах проиграла Пейтон Стернс на старте тысячника в Катаре

Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Бокс | 10 февраля 2025, 08:44 2
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика

Питер Фьюри – об Александре

Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Бокс | 10.02.2025, 07:50
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Трубин двумя словами обратился к Таловерову после матча с Ливерпулем
Футбол | 10.02.2025, 09:52
Трубин двумя словами обратился к Таловерову после матча с Ливерпулем
Трубин двумя словами обратился к Таловерову после матча с Ливерпулем
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Футбол | 10.02.2025, 21:28
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
08.02.2025, 18:58 24
Футбол
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
09.02.2025, 01:27 2
Бокс
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
09.02.2025, 08:49
Бокс
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
09.02.2025, 08:32 16
Бокс
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
08.02.2025, 22:27 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем