Новичок Кривбасса: «В клубе чувствуется единство»

23-летний венесуэльский легионер криворожского «Кривбасса» Глейкер Мендоса рассказал о первых впечатлениях от нового клуба.

– Глейкер, как проходит твоя адаптация в новой команде?

– Меня очень хорошо приняли в ФК «Кривбасс». Я рад познакомиться с новыми товарищами по команде и чувствую единство и дружескую атмосферу среди ребят. Поэтому все прекрасно, я доволен приемом. «Кривбасс» – Это Мы!

– С кем успел больше всего подружиться за это время?

– Сейчас больше всего общаюсь с легионерами. Это Ндомбази, Аморозо, Бандейра, Конате, Илич, Соса и Дибанго. Именно с этими ребятами я провожу время и много общаюсь.

– Как тебе тренировочный процесс в «Кривбассе»?

– Честно говоря, тренировки очень интересные и крутые – интенсивные и быстрые. Плодотворно работаем, поэтому, уверен, к сезону подготовимся как следует.