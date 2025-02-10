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Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 21:15 |
104
0

Новичок Кривбасса: «В клубе чувствуется единство»

Глейкер Мендоса готов к дебюту в Премьер-лиге

10 февраля 2025, 21:15 |
104
0
Новичок Кривбасса: «В клубе чувствуется единство»
ФК Кривбасс. Глейкер Мендоса

23-летний венесуэльский легионер криворожского «Кривбасса» Глейкер Мендоса рассказал о первых впечатлениях от нового клуба.

– Глейкер, как проходит твоя адаптация в новой команде?

– Меня очень хорошо приняли в ФК «Кривбасс». Я рад познакомиться с новыми товарищами по команде и чувствую единство и дружескую атмосферу среди ребят. Поэтому все прекрасно, я доволен приемом. «Кривбасс» – Это Мы!

– С кем успел больше всего подружиться за это время?

– Сейчас больше всего общаюсь с легионерами. Это Ндомбази, Аморозо, Бандейра, Конате, Илич, Соса и Дибанго. Именно с этими ребятами я провожу время и много общаюсь.

– Как тебе тренировочный процесс в «Кривбассе»?

– Честно говоря, тренировки очень интересные и крутые – интенсивные и быстрые. Плодотворно работаем, поэтому, уверен, к сезону подготовимся как следует.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Глейкер Мендоса Кривбасс Кривой Рог
Александр Сильченко Источник: ФК Кривбасс
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