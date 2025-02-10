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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал против Ман Сити? Это не вина УЕФА. Это наша вина»
Лига чемпионов
10 февраля 2025, 20:55 | Обновлено 10 февраля 2025, 21:17
1099
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал против Ман Сити? Это не вина УЕФА. Это наша вина»

Команды снова сыграют в Лиге чемпионов

10 февраля 2025, 20:55 | Обновлено 10 февраля 2025, 21:17
1099
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал против Ман Сити? Это не вина УЕФА. Это наша вина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

11 февраля в плей-офф Лиги чемпионов между собой сыграют Манчестер Сити и Реал, а наставник мадридцев Карло Анчелотти отметил, что игра уже превратилась в Класико турнира.

«Мне кажется, матчи между нашими командами уже можно называть Эль-Класико Лиги чемпионов, учитывая то, как часто мы играем. Сложно предсказать, что случится, это зависит от многих показателей. В таких матчах нужно показать лучшую версию себя».

«Кризис Ман Сити? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что они остаются одной из лучших команд Европы, и это будет максимально тяжелый матч. Не выиграем, если не сыграем на 100%. Сыграем против топ-команды и против топ-тренераа».

«Это не вина УЕФА, что мы играем с ними постоянно. Сейчас это только наша вина, что мы не финишировали в топ-8, а оказались в плей-офф. Матч с Манчестер Сити мог быть финальным или минимум полуфинальным. Но в этом виноваты мы сами», – сказал Анчелотти.

Встреча начнется в 22:00.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Карло Анчелотти
Иван Зинченко Источник: AS
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Комментарии 1
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Mark4854590
Буде цікаве протистояння. Не зважаючи на кризу в Манчестер Сіті, Реалу буде не просто з цим суперником. Та і в самому Реалі зараз не все гаразд
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