Карло АНЧЕЛОТТИ: «Реал против Ман Сити? Это не вина УЕФА. Это наша вина»

11 февраля в плей-офф Лиги чемпионов между собой сыграют Манчестер Сити и Реал, а наставник мадридцев Карло Анчелотти отметил, что игра уже превратилась в Класико турнира.

«Мне кажется, матчи между нашими командами уже можно называть Эль-Класико Лиги чемпионов, учитывая то, как часто мы играем. Сложно предсказать, что случится, это зависит от многих показателей. В таких матчах нужно показать лучшую версию себя».

«Кризис Ман Сити? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что они остаются одной из лучших команд Европы, и это будет максимально тяжелый матч. Не выиграем, если не сыграем на 100%. Сыграем против топ-команды и против топ-тренераа».

«Это не вина УЕФА, что мы играем с ними постоянно. Сейчас это только наша вина, что мы не финишировали в топ-8, а оказались в плей-офф. Матч с Манчестер Сити мог быть финальным или минимум полуфинальным. Но в этом виноваты мы сами», – сказал Анчелотти.

Встреча начнется в 22:00.