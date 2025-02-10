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  4. «Динамо и Шахтер убили интригу в чемпионате». Эксперт оценил проблемы УПЛ
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 18:44 |
1171
3

«Динамо и Шахтер убили интригу в чемпионате». Эксперт оценил проблемы УПЛ

Олег Федорчук прокомментировал трансферы донецкого и киевского клубов

10 февраля 2025, 18:44 |
1171
3
«Динамо и Шахтер убили интригу в чемпионате». Эксперт оценил проблемы УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Украинский эксперт Олег Федорчук прокомментировал трансферы донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо», а также поделился мнением, почему эти клубы отпускают своих лидеров в иностранные чемпионаты:

«Крупные корпорации обычно тяжелее переживают кризисы, чем малые структуры. Если скромные «Александрия» и ЛНЗ покупают новых игроков, а «Карпаты» вообще целый клуб приобрели, то гранды распродают.

Помните, какими мощными клубами «Стяуа» и «Динамо» были лет 15 назад в Румынии? И где они сейчас? Есть вероятность, что в Украине со временем тоже будут другие гранды, а нынешние уйдут в тень. «Динамо» и «Шахтер» на 80% монополизировали футбольный рынок. Этим они убили интригу в чемпионате, и УПЛ стала наименее посещаемой лигой Европы», – считает Федорчук.

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Шахтер Донецк Динамо Киев Олег Федорчук трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник
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Комментарии 3
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protasov_lyopu_dadaj
может потому, что прилететь может в стадион? искперды
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+2
ai0609081611
Казковий довбень
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+1
mini.f
Интриги нет давно, как только ахметка начал вливать свои бандитские деньги в команду, да и Суркиси тоже не далеко ушли от преступника ахметки.... Другие президенты клубов как бы тоже не против вклиниться в борьбе за чемпионство, но не располагают такими деньгами на сегодня.  Это как в Шотландии - только две команды могут стать чемпионами - Селтик и Глазго Рейджерс...
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0
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