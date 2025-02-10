«Динамо и Шахтер убили интригу в чемпионате». Эксперт оценил проблемы УПЛ

Украинский эксперт Олег Федорчук прокомментировал трансферы донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо», а также поделился мнением, почему эти клубы отпускают своих лидеров в иностранные чемпионаты:

«Крупные корпорации обычно тяжелее переживают кризисы, чем малые структуры. Если скромные «Александрия» и ЛНЗ покупают новых игроков, а «Карпаты» вообще целый клуб приобрели, то гранды распродают.

Помните, какими мощными клубами «Стяуа» и «Динамо» были лет 15 назад в Румынии? И где они сейчас? Есть вероятность, что в Украине со временем тоже будут другие гранды, а нынешние уйдут в тень. «Динамо» и «Шахтер» на 80% монополизировали футбольный рынок. Этим они убили интригу в чемпионате, и УПЛ стала наименее посещаемой лигой Европы», – считает Федорчук.