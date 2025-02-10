Менеджер Карпат: «У нас есть потенциал выступать в группе ЛЕ и ЛК»
Корниенко оценил возможности львовского клуба
Глеб Корниенко, шеф-скаут и один из топ-менеджеров Карпат, уверен, что в ближайшем будущем у команды есть все шансы быть участников основных этапов еврокубковых турниров.
«Потенциал Карпат безграничный, учитывая то видение, которое есть у президента и руководства. Карпаты должны быть конкурентоспособными в Украине и еврокубках».
«Есть потенциал быть участником группового этапа Лиги Европы, Лиги конференций. И очень важно, чтобы была определенная ниша, где Карпаты готовят для европейских клубов украинских игроков и легионеров», – сказал Корниенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турецкий клуб отказался от идеи подписания украинца
Александр может потерять еще один чемпионский пояс