Менеджер Карпат: «У нас есть потенциал выступать в группе ЛЕ и ЛК»

Глеб Корниенко, шеф-скаут и один из топ-менеджеров Карпат, уверен, что в ближайшем будущем у команды есть все шансы быть участников основных этапов еврокубковых турниров.

«Потенциал Карпат безграничный, учитывая то видение, которое есть у президента и руководства. Карпаты должны быть конкурентоспособными в Украине и еврокубках».

«Есть потенциал быть участником группового этапа Лиги Европы, Лиги конференций. И очень важно, чтобы была определенная ниша, где Карпаты готовят для европейских клубов украинских игроков и легионеров», – сказал Корниенко.