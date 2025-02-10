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Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 18:38 | Обновлено 10 февраля 2025, 18:49
442
0

Менеджер Карпат: «У нас есть потенциал выступать в группе ЛЕ и ЛК»

Корниенко оценил возможности львовского клуба

10 февраля 2025, 18:38 | Обновлено 10 февраля 2025, 18:49
442
0
Менеджер Карпат: «У нас есть потенциал выступать в группе ЛЕ и ЛК»
ФК Карпаты

Глеб Корниенко, шеф-скаут и один из топ-менеджеров Карпат, уверен, что в ближайшем будущем у команды есть все шансы быть участников основных этапов еврокубковых турниров.

«Потенциал Карпат безграничный, учитывая то видение, которое есть у президента и руководства. Карпаты должны быть конкурентоспособными в Украине и еврокубках».

«Есть потенциал быть участником группового этапа Лиги Европы, Лиги конференций. И очень важно, чтобы была определенная ниша, где Карпаты готовят для европейских клубов украинских игроков и легионеров», – сказал Корниенко.

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Карпаты Львов Глеб Корниенко Украинская Премьер-лига Лига Европы Лига конференций
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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