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Испания
10 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 10 февраля 2025, 18:07
470
1

Тренер Жироны опасается увольнения: «Нужно начинать выигрывать»

Мичел разочарован последними результатами

10 февраля 2025, 17:45 | Обновлено 10 февраля 2025, 18:07
470
1
Тренер Жироны опасается увольнения: «Нужно начинать выигрывать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Жирона в матче чемпионата Испании проиграла Атлетику Бильбао 0:3, а наставник Мичел считает, что его место в команде может оказаться под вопросом.

«Я считаю, что команда может играть так, как я хочу. С Атлетиком у нас были провальные минуты, когда я не понимал, что происходит. Соперник мог забить еще три легких гола. Нужно начинать побеждать, иначе меня так уволят».

«У нас 31 пункт, о еврокубках сейчас не думаем. Давайте сперва наберем 42 и больше очков, чтобы гарантировать себе Ла Лигу. Пока нужно сосредоточиться на этом, хотя мы все хотим в еврокубки», – сказал Мичел.

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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OKs100
Если уволят, он сможет усилить Черноморец.
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