Тренер Жироны опасается увольнения: «Нужно начинать выигрывать»

Жирона в матче чемпионата Испании проиграла Атлетику Бильбао 0:3, а наставник Мичел считает, что его место в команде может оказаться под вопросом.

«Я считаю, что команда может играть так, как я хочу. С Атлетиком у нас были провальные минуты, когда я не понимал, что происходит. Соперник мог забить еще три легких гола. Нужно начинать побеждать, иначе меня так уволят».

«У нас 31 пункт, о еврокубках сейчас не думаем. Давайте сперва наберем 42 и больше очков, чтобы гарантировать себе Ла Лигу. Пока нужно сосредоточиться на этом, хотя мы все хотим в еврокубки», – сказал Мичел.