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  4. ВИДЕО. Прямо в девятку. Брагару удвоил преимущество Динамо
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 17:33 |
505
0

ВИДЕО. Прямо в девятку. Брагару удвоил преимущество Динамо

Украинский клуб выглядит лучше соперника

10 февраля 2025, 17:33 |
505
0
ВИДЕО. Прямо в девятку. Брагару удвоил преимущество Динамо
ФК Динамо Киев. Максим Брагару

10 февраля киевское «Динамо» проводит матч с датским «Эсбьергом» на зимних сборах в Турции.

На 68-й минуте Максим Брагару вошел в штрафную гостей и, выйдя на ударную позицию, пробил прямо в девятку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У голкипера датской команды не было шансов спасти команду от пропущенного гола.

Киевское «Динамо» побеждает со счетом 2:0

Гол Максима Брагару на 68-й минуте

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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