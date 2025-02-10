ВИДЕО. Прямо в девятку. Брагару удвоил преимущество Динамо

10 февраля киевское «Динамо» проводит матч с датским «Эсбьергом» на зимних сборах в Турции.

На 68-й минуте Максим Брагару вошел в штрафную гостей и, выйдя на ударную позицию, пробил прямо в девятку.

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У голкипера датской команды не было шансов спасти команду от пропущенного гола.

Киевское «Динамо» побеждает со счетом 2:0

Гол Максима Брагару на 68-й минуте