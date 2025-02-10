Украина. Премьер лига10 февраля 2025, 16:59 |
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ВИДЕО. Ванат замкнул передачу Волошина и вывел Динамо вперед
Украинский клуб в товарищеской встрече побеждает датский «Эсбьерг»
10 февраля 2025, 16:59 |
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10 февраля киевское «Динамо» проводит матч с датским «Эсбьергом» на зимних сборах в Турции.
На 25-й минуте Владислав Ванат замкнул передачу от Назара Волошина и открыл счет в матче.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После первого тайма «динамовцы» выигрывают со счетом 1:0. В конце первой половины Ванат имел шанс удвоить преимущество, но не попал по мячу из очень выгодной позиции.
Гол Владислава Ваната на 25-й минуте
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