ВИДЕО. Ванат замкнул передачу Волошина и вывел Динамо вперед

10 февраля киевское «Динамо» проводит матч с датским «Эсбьергом» на зимних сборах в Турции.

На 25-й минуте Владислав Ванат замкнул передачу от Назара Волошина и открыл счет в матче.

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После первого тайма «динамовцы» выигрывают со счетом 1:0. В конце первой половины Ванат имел шанс удвоить преимущество, но не попал по мячу из очень выгодной позиции.

Гол Владислава Ваната на 25-й минуте