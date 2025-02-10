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  4. ВИДЕО. Ванат замкнул передачу Волошина и вывел Динамо вперед
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 16:59 |
487
0

ВИДЕО. Ванат замкнул передачу Волошина и вывел Динамо вперед

Украинский клуб в товарищеской встрече побеждает датский «Эсбьерг»

10 февраля 2025, 16:59 |
487
0
ВИДЕО. Ванат замкнул передачу Волошина и вывел Динамо вперед
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

10 февраля киевское «Динамо» проводит матч с датским «Эсбьергом» на зимних сборах в Турции.

На 25-й минуте Владислав Ванат замкнул передачу от Назара Волошина и открыл счет в матче.

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После первого тайма «динамовцы» выигрывают со счетом 1:0. В конце первой половины Ванат имел шанс удвоить преимущество, но не попал по мячу из очень выгодной позиции.

Гол Владислава Ваната на 25-й минуте

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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