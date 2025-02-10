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Лига чемпионов
10 февраля 2025, 17:24 | Обновлено 10 февраля 2025, 17:34
1024
1

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити не заслужил плей-офф ЛЧ. Но меня не уволят»

Команда готовится к матчам с Реалом

10 февраля 2025, 17:24 | Обновлено 10 февраля 2025, 17:34
1024
1
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Ман Сити не заслужил плей-офф ЛЧ. Но меня не уволят»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола не считает, что его команда заслужила выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако убежден, что клуб его увольнять не собирается.

«В основном этапе Лиги чемпионов Манчестер Сити был недостаточно хорошо. Я считаю, что мы не заслужили выйти в плей-офф ЛЧ. Однако у нас особенная команда, и я надеюсь, что мы это докажем в завтрашнем матче против Реала».

«Знаю, что некоторые фаны обещают, что меня скоро уволят, но я этого не чувствую. Я все еще здесь, потому что мы много выиграли в минувших сезонах. Если дальше что-то пойдет не так, так мы пожмем друг другу руки и разойдемся, но я не думаю, что меня сейчас уволят, не думаю, что выбросят на улицу», – сказал Гвардиола.

Первый матч против Реала состоится 11 февраля, начало в 22:00.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: BBC
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SHN
Мы много выиграли....
Но и не мало потратили.
Как только раз не закупились - сразу провал.
И вот побежали за покупками зимой
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