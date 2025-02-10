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10 февраля 2025, 16:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:37
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0

ВИДЕО. Как Динамо U-19 провело подготовку к матчу ЮЛУ против Аталанты

11 февраля в 12:00 в Турции состоится игра 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

10 февраля 2025, 16:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:37
123
0
ВИДЕО. Как Динамо U-19 провело подготовку к матчу ЮЛУ против Аталанты
ФК Динамо U-19

Киевское Динамо U-19 на сборах в Турции провело подготовку к важному поединку.

11 февраля в 12:00 состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Киевское Динамо U-19 будет принимать итальянскую Аталанту U-19 в турецком городе Манавгат.

В квалификационных раундах по Пути чемпионов подопечные Игоря Костюка обыграла словенский Марибор (1:1, 3:1) и косовский 2 Коррику (5:0, 4:1).

ВИДЕО. Как Динамо U-19 провело подготовку к матчу ЮЛУ против Аталанты

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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