Киевское Динамо U-19 на сборах в Турции провело подготовку к важному поединку.

11 февраля в 12:00 состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Киевское Динамо U-19 будет принимать итальянскую Аталанту U-19 в турецком городе Манавгат.

В квалификационных раундах по Пути чемпионов подопечные Игоря Костюка обыграла словенский Марибор (1:1, 3:1) и косовский 2 Коррику (5:0, 4:1).

ВИДЕО. Как Динамо U-19 провело подготовку к матчу ЮЛУ против Аталанты