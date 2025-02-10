Молодежные турниры10 февраля 2025, 16:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:37
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ВИДЕО. Как Динамо U-19 провело подготовку к матчу ЮЛУ против Аталанты
11 февраля в 12:00 в Турции состоится игра 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
10 февраля 2025, 16:23 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:37
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Киевское Динамо U-19 на сборах в Турции провело подготовку к важному поединку.
11 февраля в 12:00 состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
Киевское Динамо U-19 будет принимать итальянскую Аталанту U-19 в турецком городе Манавгат.
В квалификационных раундах по Пути чемпионов подопечные Игоря Костюка обыграла словенский Марибор (1:1, 3:1) и косовский 2 Коррику (5:0, 4:1).
ВИДЕО. Как Динамо U-19 провело подготовку к матчу ЮЛУ против Аталанты
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