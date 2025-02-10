Опубликован стартовый состав Динамо на контрольную игру с Эсбьергом

В понедельник, 10 февраля, киевское «Динамо» проведет контрольный поединок на втором тренировочном сборе в Турции. Противостоять «бело-синим» будет представитель Дании «Эсбьерг».

Планируется, что матч начнется 10 февраля в 16:00 по киевскому времени.

Ранее пресс-служба киевского клуба проинформировала об отмене товарищеского поединка с румынской командой «Чиксереда Меркуря Чук», который должен был состояться 11 февраля.

Стартовый состав «Динамо»: Нещерет, Овчаренко, Дячук, Попов, Ярмоленко (к), Волошин, Ванат, Рубчинский, Кабаев, Тимчик, Михайленко.