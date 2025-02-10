Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Опубликован стартовый состав Динамо на контрольную игру с Эсбьергом
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 15:36 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:46
1134
3

Опубликован стартовый состав Динамо на контрольную игру с Эсбьергом

Матч начнется 10 февраля в 16:00

10 февраля 2025, 15:36 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:46
1134
3
Опубликован стартовый состав Динамо на контрольную игру с Эсбьергом
ФК Динамо Киев

В понедельник, 10 февраля, киевское «Динамо» проведет контрольный поединок на втором тренировочном сборе в Турции. Противостоять «бело-синим» будет представитель Дании «Эсбьерг».

Планируется, что матч начнется 10 февраля в 16:00 по киевскому времени.

Ранее пресс-служба киевского клуба проинформировала об отмене товарищеского поединка с румынской командой «Чиксереда Меркуря Чук», который должен был состояться 11 февраля.

Стартовый состав «Динамо»: Нещерет, Овчаренко, Дячук, Попов, Ярмоленко (к), Волошин, Ванат, Рубчинский, Кабаев, Тимчик, Михайленко.

По теме:
Заря – Адмира Вакер – 0:0. Забить не удалось. Видеообзор матча
ВИДЕО. Игорь Суркис показал мастер-класс на тренировке Динамо
Экс-игрок Динамо: «Никуда переходить не собираюсь. В 30 лет тебя списывают»
Динамо Киев товарищеские матчи Эсбьерг учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Бокс | 10 февраля 2025, 08:44 1
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика

Питер Фьюри – об Александре

Даяна Ястремская – Пейтон Стернс. Прогноз на матч турнира WTA 1000 в Дохе
Теннис | 10 февраля 2025, 15:33 4
Даяна Ястремская – Пейтон Стернс. Прогноз на матч турнира WTA 1000 в Дохе
Даяна Ястремская – Пейтон Стернс. Прогноз на матч турнира WTA 1000 в Дохе

Поединок 1/32 финала начнется 10 февраля, ориентировочно в 16:00 по Киеву

Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Футбол | 10.02.2025, 08:17
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Бокс | 10.02.2025, 07:50
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
ОФИЦИАЛЬНО. Не прошло и два месяца. Легенда Милана снова возглавил Монцу
Футбол | 10.02.2025, 15:11
ОФИЦИАЛЬНО. Не прошло и два месяца. Легенда Милана снова возглавил Монцу
ОФИЦИАЛЬНО. Не прошло и два месяца. Легенда Милана снова возглавил Монцу
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Артур Отаманчук
Динамо Киев - великий и самый титулованный клуб Украины, проводящий товарищеские матчи с нормальными европейскими командами, а что это за днохтьор такой, откуда оно вылезло?
Ответить
0
potemkin78
надеюсь сегодня Дьячук не будет феерить
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна сумма. Ливерпуль готовит предложение по капитану Барселоны
Известна сумма. Ливерпуль готовит предложение по капитану Барселоны
09.02.2025, 01:46
Футбол
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
09.02.2025, 16:47 7
Футбол
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
09.02.2025, 02:55 3
Футбол
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
09.02.2025, 01:27 2
Бокс
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
09.02.2025, 09:08 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем