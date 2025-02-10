Другие новости10 февраля 2025, 15:59 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:51
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ФОТО. Как в старые добрые времена. Легенды Барсы сходили на Супербоул
Они вместе играют за «Интер Майами»
10 февраля 2025, 15:59 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:51
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Бывшие звезды «Барселоны», а сегодня футболисты «Интер Майами», Луис Суарес, Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс посетили главный матч Национальной футбольной лиги, Супербоул-2025.
Футболисты сделали общую фотографию на фоне стадиона «Цезарь Супердоум» в Новом Орлеане.
Уверенную победу в матче одержал клуб «Филадельфия Иглз», обыгравший команду «Канзас-Сити Чифс» со счетом 40:22.
ФОТО. Как в старые, добрые времена. Легенды Барсы сходили на Супербоул
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