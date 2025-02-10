Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как в старые добрые времена. Легенды Барсы сходили на Супербоул
Другие новости
10 февраля 2025, 15:59 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:51
613
0

ФОТО. Как в старые добрые времена. Легенды Барсы сходили на Супербоул

Они вместе играют за «Интер Майами»

10 февраля 2025, 15:59 | Обновлено 10 февраля 2025, 16:51
613
0
ФОТО. Как в старые добрые времена. Легенды Барсы сходили на Супербоул
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Луис Суарес

Бывшие звезды «Барселоны», а сегодня футболисты «Интер Майами», Луис Суарес, Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс посетили главный матч Национальной футбольной лиги, Супербоул-2025.

Футболисты сделали общую фотографию на фоне стадиона «Цезарь Супердоум» в Новом Орлеане.

Уверенную победу в матче одержал клуб «Филадельфия Иглз», обыгравший команду «Канзас-Сити Чифс» со счетом 40:22.

ФОТО. Как в старые, добрые времена. Легенды Барсы сходили на Супербоул

По теме:
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге сезона 2019/20
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Интер Майами Лионель Месси Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Более 100 миллионов евро. Гвардиола нашел звездную замену Де Брюйне
Футбол | 09 февраля 2025, 22:08 0
Более 100 миллионов евро. Гвардиола нашел звездную замену Де Брюйне
Более 100 миллионов евро. Гвардиола нашел звездную замену Де Брюйне

Хави Симонс может стать игроком английского клуба

«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
Футбол | 10 февраля 2025, 01:45 0
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным

Бруну Лаже прокомментировал недовольство фанатов украинским вратарем

Утрехт: по крошке – к шляхте
Футбол | 10.02.2025, 16:08
Утрехт: по крошке – к шляхте
Утрехт: по крошке – к шляхте
Вошла в историю. Хохелько с рекордом выиграла бронзу ЕЮОФ в шорт-треке
Зимние виды | 10.02.2025, 10:37
Вошла в историю. Хохелько с рекордом выиграла бронзу ЕЮОФ в шорт-треке
Вошла в историю. Хохелько с рекордом выиграла бронзу ЕЮОФ в шорт-треке
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Хоккей | 09.02.2025, 17:01
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 8
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
09.02.2025, 08:32 16
Бокс
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
09.02.2025, 02:55 3
Футбол
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
10.02.2025, 08:44 1
Бокс
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
08.02.2025, 20:15 7
Хоккей
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
08.02.2025, 22:27 12
Футбол
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
09.02.2025, 16:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем