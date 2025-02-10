Бывшие звезды «Барселоны», а сегодня футболисты «Интер Майами», Луис Суарес, Лионель Месси, Жорди Альба и Серхио Бускетс посетили главный матч Национальной футбольной лиги, Супербоул-2025.

Футболисты сделали общую фотографию на фоне стадиона «Цезарь Супердоум» в Новом Орлеане.

Уверенную победу в матче одержал клуб «Филадельфия Иглз», обыгравший команду «Канзас-Сити Чифс» со счетом 40:22.

ФОТО. Как в старые, добрые времена. Легенды Барсы сходили на Супербоул