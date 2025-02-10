Марьян ШВЕД: «Было трудно. Давно я столько не играл – 90 минут»

Полузащитник «Шахтера» Марьян Швед поделился впечатлениями от спарринга с молдавским «Зимбру» (3:0) и оценил физические кондиции команды.

– Марьян, контрольный матч «Шахтера» с «Зимбру» завершился победой «горняков». Можешь прокомментировать этот спарринг?

– Хорошо, что победили, но это товарищеская игра, подготовка к предстоящим официальным матчам в чемпионате, поэтому я считаю, что главной задачей было подтянуть свои физические кондиции и выполнить установку тренера.

– Ты именно тот игрок, который провел на поле максимальное количество минут. Как чувствовались эти два тайма и что можешь сказать о своих физических кондициях?

– Достаточно было тяжело, конечно. Во-первых, потому что давно я столько не играл – 90 минут, а во-вторых, потому что команда соперника достаточно неплохо контролировала мяч. И в сегодняшней игре было важно набегать ту дистанцию, которую нам нужно.

– Вспомним эпизод, когда ты забил гол. Как можешь его обрисовать?

– Ну там вообще атака была сначала, я простреливал – они отбились. И Назарина подхватил мяч, отдал мне в центр, а я обработал под правую ногу и пробил – рикошетом мяч залетел в ворота.

– Еще неделю команда будет здесь на сборах, а потом начнется вторая часть сезона. Как оцениваешь ваши кондиции и подготовку к обновлению чемпионата?

– Думаю, с каждым днем ​​мы прогрессируем, наши кондиции все лучше. Поэтому, я думаю, к началу сезона мы подойдем в полной боевой готовности.

– Конкретно ты себе какие цели ставишь?

– Конкретно я – быть готовым к сезону.