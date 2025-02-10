Клим ПРИХОДЬКО: «Важно получить игровую практику и нагрузку»

Ко второй части сезона «Левый Берег» готовится в Турции. Команда проводит тренировки и наигрывает состав в контрольных матчах. О результатах спаррингов и итогах первой половины учебно-тренировочных сборов рассказал полузащитник киевского клуба Клим Приходько.

«Как себя чувствую? Все проходит хорошо. Тяжелые нагрузки много тренировок. Ну сборы как сборы, немного устали, но, честно говоря, я не чувствую что уже половина прошла

Результат матча с «Самгурали» (1:2)? Хороший спарринг. Я не могу сказать, что сейчас важен результат. Потому что это сборы и более важно получить игровую практику и нагрузку. Эти курьезные голы, особенно первый, которые мы пропустили, ну такое бывает, это футбол, и ничего страшного в этом нет.

Играем без двух травмированных центральных защитников. Как нужно их замещать? Ну, это больше не ко мне вопрос. Потому что я играю на своей позиции. Да и это больше вопрос, наверное, для тренеров, но такое бывает, что футболисты получают травмы и приходится заменять. Ничего такого, все хорошо.

Первый матч после зимнего перерыва сыграем с «Шахтером». Ощущаем ли преимущество перед соперником, который уже вынужден был форсировать подготовку? Ну Шахтер - это Шахтер. Там очень квалифицированные футболисты, играющие в Лиге чемпионов, и сказать что у нас преимущество я не могу. Мне кажется, наверное преимущество все-таки у них, потому что они уже играли официальные матчи. Я думаю, что больше преимущество в физическом плане и в плане игровом больше на их стороне. Все-таки нам еще предстоит поработать».