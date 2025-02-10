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Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 14:06 | Обновлено 10 февраля 2025, 14:34
88
0

Хавбек Левого Берега: «Сборы для того и есть, чтобы исправлять ошибки»

Полузащитник «Левого Берега» Олег Синица рассказал о подготовке ко второй части сезона

10 февраля 2025, 14:06 | Обновлено 10 февраля 2025, 14:34
88
0
Хавбек Левого Берега: «Сборы для того и есть, чтобы исправлять ошибки»
ФК Левый Берег. Олег Синица

«Левый Берег» зимние учебно-тренировочные сборы проводит в Турции. Команда интенсивно тренируется и проводит контрольные матчи. О подготовке к возобновлению чемпионата УПЛ рассказал полузащитник «Левого Берега» Олег Синица.

«Быстро ли время прошло от заключительного матча первой части сезона? Да, конечно, очень быстро прошло время, отпуск прошел, и уже вот-вот начнется второй круг.

Больше ли времени уделяем работе с мячом во второй половине сборов? Да, уже больше работы с мячом, больше интенсивности. Поэтому уже готовимся к первой игре.

Привыкли ли к нагрузкам? Конечно, втянулись, потому что уже прошло достаточно времени. Но все равно имеем нагрузки, поэтому где-то что-то болит у кого-то. Но это все рабочие моменты, поэтому все хорошо.

Что скажу о спаррингах в Турции? Первый матч выдался более удачный для нас. По второму матчу была уже более квалифицированная команда. Пропустили 2 ненужных мяча, допустили ошибки. Но сборы для того и есть, чтобы исправлять эти ошибки на сборах, работать над ними и исправляться.

Что главное в контрольных матчах? Все должны сыграть плюс-минус равное количество минут, получить свое игровое время - это как я понимаю. А так - это вопрос уже к тренеру.

Какой микроклимат в команде и чем заполняем паузы между тренировками? Да у нас всегда был классный микроклимат в команде, все друг с другом общаются. А между тренировками большую часть времени мы отдыхаем, спим, поэтому есть время только на отдых».

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Левый Берег Киев Олег Синица
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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