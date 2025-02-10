Реал хочет усилиться олимпийским призером и победителем еврокубка

Мадридский «Реал» интересуется французским центральным защитником «Севильи» Лоиком Баде, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, руководство королевского клуба считает 24-летнего футболиста идеальным вариантом для усиления защиты с точки зрения соотношения цены и качества.

Напомним, летом 2024 года Лоик Баде вместе со сборной Франции стал серебряным призером домашней Олимпиады, а еще годом ранее выиграл с «Севильей» Лигу Европы.

В сезоне 2024/25 Лоик Баде провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лоика Баде в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лоиком Баде интересуется «Ливерпуль».