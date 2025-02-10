ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму

Казахстанский «Кайрат» официально объявил об уходе нападающего Дастана Сатпаева в лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 16-летнего футболиста будет составлять 4 миллиона евро. Также в соглашении предусмотрены бонусы. Таким образом, этот переход стал самым дорогим в истории чемпионата Казахстана.

Дастан Сатпаев провел 32 матча за юношеские команды «Кайрата», отметившись 28 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Также на его счету 4 гола в 10 поединках в составе сборной Казахстана U-17.