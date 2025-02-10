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Англия
10 февраля 2025, 12:28 | Обновлено 10 февраля 2025, 12:41
3278
3

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму

Дастан Сатпаев покинул «Кайрат»

10 февраля 2025, 12:28 | Обновлено 10 февраля 2025, 12:41
3278
3
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
КФФ. Дастан Сатпаев

Казахстанский «Кайрат» официально объявил об уходе нападающего Дастана Сатпаева в лондонский «Челси».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 16-летнего футболиста будет составлять 4 миллиона евро. Также в соглашении предусмотрены бонусы. Таким образом, этот переход стал самым дорогим в истории чемпионата Казахстана.

Дастан Сатпаев провел 32 матча за юношеские команды «Кайрата», отметившись 28 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Также на его счету 4 гола в 10 поединках в составе сборной Казахстана U-17.

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трансферы Кайрат Алматы чемпионат Казахстана по футболу Челси трансферы АПЛ финансы рекорд
Дмитрий Вус Источник: ФК Кайрат
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Комментарии 3
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SHN
Красавцы. Умеют считать деньги. А никак ШД живет мародеря на электроэнергии. Ноунейм за 17млн во время отсутствия ЛЧ  это уже мертвый груз.
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+1
Артур Отаманчук
Нормальный трансфер за адекватные деньги, а кротам только по губам водят.
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0
Фанькин кот
Аты аңызға айналған «Челси» футбол клубындағы қазақстандық жігітке сәттілік!👏👏👏💪👍
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-5
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