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  4. Антисаудовский пункт. Реал предлагает Винисиусу безумное соглашение
Испания
10 февраля 2025, 11:59 |
467
1

Антисаудовский пункт. Реал предлагает Винисиусу безумное соглашение

Королевский клуб хочет прописать в контракте бразильца огромную клаусулу

10 февраля 2025, 11:59 |
467
1
Антисаудовский пункт. Реал предлагает Винисиусу безумное соглашение
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» пытается продлить контракт с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, королевский клуб хочет включить в соглашение с 24-летним футболистом так называемый «антисаудовский пункт» - клаусулу в размере более 1 миллиарда евро, которая должна «отпугнуть» всех желающих приобрести игрока.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор отклонил предложение «Реала» о продлении контракта.

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Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Lulinnha
Предложили собственную плантацию бананов и клетку с обезьянками. Чтобы не скучал по лесам Амазонии...
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