Антисаудовский пункт. Реал предлагает Винисиусу безумное соглашение

Мадридский «Реал» пытается продлить контракт с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, королевский клуб хочет включить в соглашение с 24-летним футболистом так называемый «антисаудовский пункт» - клаусулу в размере более 1 миллиарда евро, которая должна «отпугнуть» всех желающих приобрести игрока.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор отклонил предложение «Реала» о продлении контракта.