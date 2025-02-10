С Зарей не сыграют. В графике спаррингов Вереса произошли изменения
Поединки против «Зари» и «Петрокуба» не состоятся
«Верес» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. У команды были запланированы спарринги с молдавским «Петрокубом» и луганской «Зарей». Но эти матчи отменили, сообщает пресс- служба ровенского клуба.
Причиной стала значительная физическая нагрузка и микротравмы части футболистов. Вместо матчей против «Зари» и «Петрокуба» «Верес» сыграет один спарринг. 11 февраля команда встретится с лидером Лиги II чемпионата Румынии - командой «Меркуря-Чук».
Завершат тренировочный сбор в Турции футболисты «Вереса» 14 февраля матчем против чемпиона Латвии - РФШ из Риги.
Ранее сообщалось, что у «Верес» уступил норвежскому клубу «Хам-Кам».
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