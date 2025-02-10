Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С Зарей не сыграют. В графике спаррингов Вереса произошли изменения
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 12:03 |
57
0

С Зарей не сыграют. В графике спаррингов Вереса произошли изменения

Поединки против «Зари» и «Петрокуба» не состоятся

10 февраля 2025, 12:03 |
57
0
С Зарей не сыграют. В графике спаррингов Вереса произошли изменения
НК Верес

«Верес» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. У команды были запланированы спарринги с молдавским «Петрокубом» и луганской «Зарей». Но эти матчи отменили, сообщает пресс- служба ровенского клуба.

Причиной стала значительная физическая нагрузка и микротравмы части футболистов. Вместо матчей против «Зари» и «Петрокуба» «Верес» сыграет один спарринг. 11 февраля команда встретится с лидером Лиги II чемпионата Румынии - командой «Меркуря-Чук».

Завершат тренировочный сбор в Турции футболисты «Вереса» 14 февраля матчем против чемпиона Латвии - РФШ из Риги.

Ранее сообщалось, что у «Верес» уступил норвежскому клубу «Хам-Кам».

По теме:
Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Мы реабилитировались после игры с Раннерс»
Динамо – Эсбьерг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Шахтера перебрался к лидеру Первой лиги
Верес Ровно Заря Луганск Петрокуб Хынчешты учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Сергей Турчак Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Бокс | 10 февраля 2025, 08:44 0
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика

Питер Фьюри – об Александре

ПСЖ летом подпишет звезду Реала. Это не Винисиус и не Родриго
Футбол | 10 февраля 2025, 08:38 1
ПСЖ летом подпишет звезду Реала. Это не Винисиус и не Родриго
ПСЖ летом подпишет звезду Реала. Это не Винисиус и не Родриго

Орельен Тчуамэни может вернуться в чемпионат Франции

Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко
Футбол | 10.02.2025, 10:46
Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко
Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
Футбол | 09.02.2025, 16:47
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
Футбол | 10.02.2025, 01:45
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
09.02.2025, 08:32 15
Бокс
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
09.02.2025, 13:38 3
Футбол
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 4
Бокс
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
09.02.2025, 19:51 29
Футбол
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
09.02.2025, 01:34 11
Бокс
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
09.02.2025, 02:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем