С Зарей не сыграют. В графике спаррингов Вереса произошли изменения

«Верес» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. У команды были запланированы спарринги с молдавским «Петрокубом» и луганской «Зарей». Но эти матчи отменили, сообщает пресс- служба ровенского клуба.



Причиной стала значительная физическая нагрузка и микротравмы части футболистов. Вместо матчей против «Зари» и «Петрокуба» «Верес» сыграет один спарринг. 11 февраля команда встретится с лидером Лиги II чемпионата Румынии - командой «Меркуря-Чук».

Завершат тренировочный сбор в Турции футболисты «Вереса» 14 февраля матчем против чемпиона Латвии - РФШ из Риги.

Ранее сообщалось, что у «Верес» уступил норвежскому клубу «Хам-Кам».