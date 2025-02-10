ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский голкипер трудоустроился в клубе ЮКСА

Известный украинский голкипер, который недавно повесил бутсы на гвоздь, Александр Бандура официально начал тренерскую карьеру в клубе ЮКСА из Первой лиги Украины.

Как сообщила пресс-служба, Бандура будет работать тренером вратарей команды. Остальные детали договора стороны не сообщают.

Последние матчи на профессиональном уровне Александр отыграл за команду «Диназ», в которой провел 11 поединков. К тому же, в первой половине текущего сезона экс-голкипер представлял цвета «Миная». За время нахождения в составе клуба Бандура провел 50 матчей.

Напомним, что ЮКСА заняла четвёртое место в Первой лиге в группе Б. Теперь команду будут ждать матчи в группе «Повышение».