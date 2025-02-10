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Украина. Первая лига
10 февраля 2025, 10:58 | Обновлено 10 февраля 2025, 11:00
2115
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский голкипер трудоустроился в клубе ЮКСА

Александр Бандура начал тренерскую карьеру

10 февраля 2025, 10:58 | Обновлено 10 февраля 2025, 11:00
2115
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский голкипер трудоустроился в клубе ЮКСА
ФК Минай. Александр Бандура

Известный украинский голкипер, который недавно повесил бутсы на гвоздь, Александр Бандура официально начал тренерскую карьеру в клубе ЮКСА из Первой лиги Украины.

Как сообщила пресс-служба, Бандура будет работать тренером вратарей команды. Остальные детали договора стороны не сообщают.

Последние матчи на профессиональном уровне Александр отыграл за команду «Диназ», в которой провел 11 поединков. К тому же, в первой половине текущего сезона экс-голкипер представлял цвета «Миная». За время нахождения в составе клуба Бандура провел 50 матчей.

Напомним, что ЮКСА заняла четвёртое место в Первой лиге в группе Б. Теперь команду будут ждать матчи в группе «Повышение».

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Александр Бандура ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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