ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский голкипер трудоустроился в клубе ЮКСА
Александр Бандура начал тренерскую карьеру
Известный украинский голкипер, который недавно повесил бутсы на гвоздь, Александр Бандура официально начал тренерскую карьеру в клубе ЮКСА из Первой лиги Украины.
Как сообщила пресс-служба, Бандура будет работать тренером вратарей команды. Остальные детали договора стороны не сообщают.
Последние матчи на профессиональном уровне Александр отыграл за команду «Диназ», в которой провел 11 поединков. К тому же, в первой половине текущего сезона экс-голкипер представлял цвета «Миная». За время нахождения в составе клуба Бандура провел 50 матчей.
Напомним, что ЮКСА заняла четвёртое место в Первой лиге в группе Б. Теперь команду будут ждать матчи в группе «Повышение».
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